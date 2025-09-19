Militares saltando desde más de 3.500 metros de altura será parte de las novedades.

La Parada Militar de este 19 de septiembre es una tradición anual que conmemora el aniversario de las Fuerzas Armadas y este 2025 tendrá una serie de novedades.

Este evento se realiza en la elipse del Parque O’Higgins y reúne a diversas unidades del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, quienes desfilan frente a autoridades, invitados especiales y público general.

Además de exhibir equipamiento y capacidades militares, la ceremonia busca fortalecer el sentido de identidad nacional entre los ciudadanos.

Cada año, la actividad incluye sorpresas que reflejan la modernización y compromiso de las Fuerzas Armadas con la comunidad, como será el caso de la Para Militar 2025.

Revisa las principales sorpresas que tendrá la Parada Militar 2025

La principal novedad de la Parada Militar 2025 es que 21 paracaidistas ejecutarán un Salto Libre Militar, una maniobra que marcará el inicio de la ceremonia, será frente a la tribuna presidencial y deberá completarse en un tiempo máximo de 5 minutos y 40 segundos.

El motivo de esto, es que este año la Escuela de Paracaidistas y Fuerzas Especiales celebra su 60º aniversario y quiere rememorar un momento destacado ocurrido en 2015, cuando esa misma brigada realizó un descenso desde más de 3.300 metros de altura ante la mirada de miles de espectadores.