Este 19 de septiembre, al igual que el 18 de septiembre, corresponde a un feriado irrenunciable, lo que significa que la mayoría del comercio deberá permanecer cerrado. Esto incluye a supermercados, malls y centros comerciales, los cuales no están autorizados para funcionar durante esta jornada.

Sin embargo, a partir del viernes 20 de septiembre, estos establecimientos podrán volver a operar con normalidad, ya que el feriado irrenunciable no se extiende por todo el fin de semana largo.

De acuerdo a la Dirección del Trabajo, “son días de feriado obligatorio e irrenunciable los días 1 de mayo, 18 y 19 de septiembre, 25 de diciembre y 1 de enero de cada año, para todos los trabajadores del comercio”.

“El descanso correspondiente a los días 1 de mayo, 18 de septiembre, 25 de diciembre y 1 de enero de cada año y 19 de septiembre, se rige por la disposición prevista en el artículo 36 del Código del Trabajo”, añade.

Feriado del 19 de septiembre: ¿Qué tiendas y servicios abrirán esta jornada?

Están autorizados a funcionar:

Restaurantes, pubs, discotecas y clubes.

Cines y espectáculos en vivo.

Casinos y farmacias de turno o urgencia.

Estaciones de servicio (bencineras).

Tiendas de conveniencia que preparen alimentos en el lugar.

Pequeños negocios de barrio, siempre que sean atendidos por sus propios dueños o familiares directos.

De todas formas, los trabajadores del comercio que están exceptuados de descansar durante los feriados irrenunciables tienen derecho a hacer uso de ese descanso al menos una vez cada dos años con el mismo empleador, es decir, pueden descansar en estos feriados año por medio.