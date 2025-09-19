Secciones
Revista D Newsletters
Buen Dato

Feriado del 19 de septiembre: ¿Qué tiendas y servicios abrirán esta jornada?

Aunque es feriado irrenunciable, algunos comercios pueden funcionar con normalidad.

Foto del editor Gabriela Romo
Gabriela Romo

Este 19 de septiembre, al igual que el 18 de septiembre, corresponde a un feriado irrenunciable, lo que significa que la mayoría del comercio deberá permanecer cerrado. Esto incluye a supermercados, malls y centros comerciales, los cuales no están autorizados para funcionar durante esta jornada.

Sin embargo, a partir del viernes 20 de septiembre, estos establecimientos podrán volver a operar con normalidad, ya que el feriado irrenunciable no se extiende por todo el fin de semana largo.

De acuerdo a la Dirección del Trabajo, “son días de feriado obligatorio e irrenunciable los días 1 de mayo, 18 y 19 de septiembre, 25 de diciembre y 1 de enero de cada año, para todos los trabajadores del comercio”.

“El descanso correspondiente a los días 1 de mayo, 18 de septiembre, 25 de diciembre y 1 de enero de cada año y 19 de septiembre, se rige por la disposición prevista en el artículo 36 del Código del Trabajo”, añade.

Feriado del 19 de septiembre: ¿Qué tiendas y servicios abrirán esta jornada?

 Están autorizados a funcionar:

  • Restaurantes, pubs, discotecas y clubes.
  • Cines y espectáculos en vivo.
  • Casinos y farmacias de turno o urgencia.
  • Estaciones de servicio (bencineras).
  • Tiendas de conveniencia que preparen alimentos en el lugar.
  • Pequeños negocios de barrio, siempre que sean atendidos por sus propios dueños o familiares directos.

De todas formas, los trabajadores del comercio que están exceptuados de descansar durante los feriados irrenunciables tienen derecho a hacer uso de ese descanso al menos una vez cada dos años con el mismo empleador, es decir, pueden descansar en estos feriados año por medio.

Notas relacionadas

El descaro
Opinión

El descaro

Desde mucho antes de asumir el cargo e incluso luego ya como Presidente, Gabriel Boric nos ha acostumbrado a que con cierta frecuencia lo traicionen sus impulsos.

Foto del Columnista Juan José Santa Cruz Juan José Santa Cruz