Este 2025 se celebrará una nueva edición de la Parada Militar, una de las tradiciones más emblemáticas de las Fiestas Patrias, que convoca a miles de familias tanto en la elipse del Parque O’Higgins, por lo que surge la interrogantes sobre dónde ver el desfile en TV.

El evento se llevará a cabo el viernes 19 de septiembre, segundo feriado irrenunciable de las celebraciones patrias, en conmemoración del Día de las Glorias del Ejército.

En la ceremonia participan representantes del Ejército, la Armada, la Fuerza Aérea, Carabineros y la Policía de Investigaciones, quienes desfilan frente a las principales autoridades del país.

Este año, la Parada Militar contará con una novedad especial que consiste en un salto libre militar que dará inicio al desfile. La actividad fue confirmada por el Ejército como parte de la conmemoración del 60° aniversario de la Escuela de Paracaidistas y Fuerzas Especiales.

El salto estará a cargo de efectivos de distintas unidades de la Brigada de Operaciones Especiales Lautaro, quienes descenderán sobre una zona específica de 50 metros de largo por 80 de ancho, justo frente a la tribuna oficial, y deberán completar la maniobra en un tiempo máximo de 5 minutos y 40 segundos.

Parada Militar 2025: fecha, horario y dónde ver el desfile en TV y streaming

La Parada Militar 2025 se llevará a cabo este viernes 19 de septiembre a partir de las 11:00 de la mañana.

Fiel a la tradición que se mantiene desde 1896, el desfile se realizará en la elipse del Parque O’Higgins, en Santiago.

Para quienes no puedan asistir en persona o se encuentren en otras regiones del país, el evento será transmitido en vivo por televisión abierta y las plataformas digitales través de:



TVN

Mega

Canal 13

Chilevisión.