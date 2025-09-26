Ministerio Público pide cárcel para perito de Martín Pradenas: lo acusa de falso testimonio

“El perito prestó una declaración falsa en el juicio en contra de Martín Pradenas”, dijo el abogado querellante, Carlos Gajardo.

El Ministerio Público pidió una pena de cuatro años de cárcel para el para el perito informático que testificó a favor de Martín Pradenas Durr en el juicio que se le siguió por diversos delitos sexuales, entre ellos la violación de Antonia Barra, y tras el cual fue condenado a 17 años de prisión.

El teniente coronel de Carabineros en retiro y perito informático, Juan Muñoz Cortés, fue acusado de haber prestado falso testimonio, con el propósito de favorecer al inculpado.

De acuerdo con lo planteado por la Fiscalía, en el juicio oral realizado en 2022, Muñoz Cortés hizo entrega de un peritaje que contenía antecedentes falsos.

Perito de Martín Pradenas ya tiene fecha de audiencia

Tras tomar conocimiento de la acusación del Ministerio Público, el Tribunal de Garantía de Temuco fijó la audiencia de preparación de juicio oral para el próximo 5 de febrero.

Al respecto, el abogado querellante, Carlos Gajardo, se mostró confiado de que se demostrará la culpabilidad del acusado en el juicio oral.

“Coincidimos con esa acusación de que el perito prestó una declaración falsa en el juicio en contra de Martín Pradenas“, manifestó el profesional.

A continuación añadió que “por lo tanto, siendo una conducta grave que un perito falte a la verdad estando bajo juramento, nos parece que esto merece un reproche penal”.

Según el perito presentado por la defensa de Martín Pradenas, el video de las cámaras de seguridad del supermercado que permitieron observar el abuso de Pradenas contra Antonia Barra “pudo haber sido armado por el oficial investigador con ideas preconcebidas o algún direccionamiento (…) en este caso del Ministerio Público y la policía“.

Junto con ello, aseguró que no observó los formularios de custodia de la evidencia, lo que se demostró en el propio juicio que era falso, ya que el ex uniformado supo cómo se obtuvo el registro, cuándo fue grabado y de qué lugar se trataba, pero todo esto lo negó en su declaración jurada.