La promesa que llevó a un grupo de amigos a exhumar cuerpo del cementerio de Dalcahue

Borrachos, sacaron el cuerpo del fallecido y lo trasladaron de lugar, provocando un “dolor enorme” a su familia.

Una insólita situación es la que vive una familia, luego de que el cuerpo de Yuri Muñoz -quien murió en un accidente el pasado mes de mayo- fuera exhumado del cementerio de Butalcura en Dalcahue, en la Región de Los Lagos.

El hecho fue denunciado luego de que, en una de las visitas que le hicieron, se dieran cuenta de que la tumba estaba abierta. Ahí se percataron que el féretro no estaba.

“Nos dimos cuenta de que la tapa estaba suelta y con un palo afirmándola. Cuando sacaron el palo, se cayó la tapa y se dieron cuenta de que adentro no había cuerpo, no había nicho, no había nada“, explicó Alejandra Muñoz a Radio Biobío, en representación de la familia.

Posteriormente, agregó la mujer, “15 personas del sector, con tierra hasta la cintura y era la misma tierra de donde habían sacado a mi hermano”. Eran amigos de Yuri quienes, según explicaron, estaba cumpliendo con una promesa que le hicieron a Muñoz cuando aún estaba vivo.

Ellos mismos aclararon que el cuerpo ahora estaba en un nicho ubicado detrás de la tumba donde lo había dejado su familia. “Ni siquiera sabemos si está ahí o en otro lado. No sabemos en qué condiciones quedó el ataúd después de toda esta maniobra que realizaron borrachos“, aseveró la hermana del fallecido.

A raíz de lo ocurrido, la familia tendrá que volver al cementerio de Dalcahue para ver, nuevamente, el cuerpo fallecido de Yuri Muñoz para corroborar que está donde sus amigos lo dejaron. “Van a tener que abrir el féretro para ver si su cuerpo está ahí y todo eso lo vamos a tener que presenciar. Se hizo un daño tremendo“, destacó su hermana.