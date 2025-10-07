Plan para la megatoma de San Antonio incluye viviendas, cementerio y autopista

Tras el desalojo de la megatoma de San Antonio, se implementarán proyectos “que quedaron truncos con la ocupación ilegal”.

A la espera de que la Corte de Apelaciones de Valparaíso fije una fecha exacta para materializar el desalojo de la megatoma, desde la Inmobiliaria San Antonio S.A. se dieron a conocer cuáles son los planes que se tienen para el terreno ubicado en el cerro Centinela.

Estos contemplan diversos proyectos “que quedaron truncos con la ocupación ilegal”, según precisó el abogado de la inmobiliaria, Diego Pereira.

El profesional recordó que “durante el año 2020 se habían firmado varias promesas de compraventa con otras inmobiliarias para vender parte de los paños del terreno”, en los que se levantarían viviendas.

“Había un preacuerdo con el Cementerio Parroquial de San Antonio, porque una parte del predio tiene destino cementerio“, añadió Pereira.

Dijo que, además, se contempla que otra parte del terreno será expropiado por el Ministerio de Obras Públicas, con el propósito de construir el futuro acceso vial norte al puerto.

En todo caso, el abogado de la inmobiliaria dueña de los terrenos en que se sitúa la megatoma de San Antonio no descartó que los dueños accedan a seguir negociando con el Estado, aunque enfatizó que lo que corresponde por ley es que se cumpla el dictamen de la justicia y se desaloje el sector.

Buscan dilatar desalojo de la megatoma de San Antonio

En tanto, este martes se presentó ante la Corte de Apelaciones de Valparaíso un recurso de reposición con el que se busca evitar que se fije una fecha para el desalojo de la megatoma del Cerro Centinela de San Antonio.

Según el documento, previo al desalojo se requiere acreditar cuáles son los albergues transitorios que estarán dispuestos para las familias que tendrán que dejar el terreno, así como los dispositivos de salud y transportes contemplados para el día en que se concrete el desalojo.