La agenda de Boric en Italia: reunión con el Papa pero sin confirmación de Meloni

El presidente Gabriel Boric partió este domingo rumbo a Italia y el Vaticano, en el inicio de una gira que combina actividades diplomáticas, económicas y conmemorativas. El mandatario viajó junto a su comitiva desde el Grupo 10 de la Fuerza Aérea (FACh) con la mirada puesta en su encuentro con el Papa León XIV, previsto para este lunes.

Antes de abordar el avión, Boric destacó la relevancia del diálogo con el Sumo Pontífice. “Creo que es una voz importante en estos tiempos (…). Más allá de las legítimas diferencias que podamos tener con la Iglesia Católica, la voz del papa ha sido hoy día una voz importante“, afirmó, subrayando las expectativas de una conversación centrada en temas globales y sociales.

En Roma, el jefe de Estado también se reunirá con el presidente italiano, Sergio Mattarella, en el marco de la cumbre empresarial chileno-italiana. Sin embargo, no está contemplado un encuentro con la primera ministra Giorgia Meloni. Según información de Radio Cooperativa, el Gobierno italiano habría declinado una solicitud de audiencia, en medio de tensiones que datan de la cumbre del G20 de 2024.

La agenda presidencial continuará el martes 14 de octubre con la inauguración del Foro de Inversión de la Iniciativa Mano de la Mano, organizado por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, instancia que busca fomentar alianzas internacionales para el desarrollo agrícola. Más tarde, Boric participará de manera telemática en la apertura del Encuentro Nacional de la Empresa, ENADE 2025.

El miércoles 15 —según la programación oficial—, Boric encabezará el Encuentro de Negocios Chile-Italia, organizado por InvestChile, y junto a Mattarella liderará un seminario conmemorativo por los 50 años del atentado contra el ex ministro Bernardo Leighton y su esposa, Ana María Fresno, en 1975, ocasión en la que se destacará la figura del ex dirigente democratacristiano y su exilio en Roma.