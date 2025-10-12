La Serena: rebajan condena a hombre que asesinó de 97 puñaladas a Camila Rojas

Con la decisión de la Corte de Apelaciones, Francisco Novoa podrá acceder a beneficios carcelarios.

La Corte de Apelaciones de La Serena rebajó la condena de Francisco Novoa, quien asesinó de 97 puñaladas a Camila Rojas e intentó matar a su hija de cinco años.

Si bien el pasado 29 de julio el Tribunal Oral en lo Penal de La Serena dictó que el individuo cumpla presidio perpetuo por el homicidio calificado de Camila Rojas y 20 años de presidio efectivo por el homicidio frustrado de la menor, la Corte de Apelaciones acogió la presentación de su defensa.

De esta manera, la Segunda Sala del tribunal de alzada determinó que Novoa pase en prisión 20 años por el homicidio de la joven y 15 años por el intento de asesinato de su hija. Con el cambio de condena, el homicida podrá acceder a beneficios penitenciarios en el futuro.

Camila Rojas fue asesinada de 97 puñaladas la madrugada del 3 de julio de 2024 en La Serena, cuando Francisco Novoa, quien era su vecino, ingresó a su residencia y la atacó fatalmente, en frente de su hija, a quien también quiso asesinar, y su hermana.

Tras el homicidio, el hombre de 41 años se entregó a la policía y aseguró que cometió el crimen bajo la influencia de las drogas, consignó el diario El Día.