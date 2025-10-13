Desaparición de Jeremy Trujillo en Estación Central: su madre entregó pista clave a la investigación

Algunas cámaras lo registraron saliendo de su casa, pero no hay evidencia de que haya llegado al Liceo Darío Salas, donde cursa quinto básico.

Jeremy Trujillo es un niño de 10 años que se encuentra desaparecido hace cinco días tras salir de su hogar en Estación Central en la Región Metropolitana.

El menor fue visto por última vez el pasado 8 de octubre, cuando salió desde el departamento donde vive con dirección al Liceo Darío Salas, donde cursa quinto básico.

“Jeremy Trujillo 10 años, estudiante del Liceo Dario Salas, salió de su domicilio el día 8 de octubre con dirección al liceo, perdiéndose su rastro desde entonces y sin haber llegado al establecimiento educacional. Cualquier información comunicarse a los siguientes números: 992498974 y 947127883”, detallaron desde el establecimiento educacional ubicado en el Barrio República de Santiago.

Aunque las cámaras de seguridad registraron a Trujillo saliendo de su domicilio y caminando por calle Arriero Estay, aparentemente para tomar una micro hacia el colegio, no existe evidencia que confirme que efectivamente abordó un vehículo.

En ese contexto, Linda, madre del niño, compartió su testimonio sobre lo que podría haber ocurrido con su hijo.

Según relató a Chilevisión, ese día, alrededor de las 16:00 horas, le preguntó a su pareja si Jeremy ya había regresado. “Al principio pensé que se había quedado jugando, pero cuando llamé al colegio, la directora me informó que nunca llegó”, señaló.

“Yo creo que fue la abuela, es la única que conocía su trayecto, camino y horario. No tengo nadie más en mente. Además, había peleado anteriormente con ella”, manifestó.

“He tratado de comunicarme con ella, de otros números la han llamado, pero no responde. A veces le llegan los mensajes, como que lo prende (el teléfono) y lo apaga”, agregó al respecto.

Actualmente, el Departamento de Encargo y Búsqueda de Personas y Vehículos (SEBV) de Carabineros está llevando a cabo diversas diligencias para encontrar a Jeremy y esclarecer su paradero.