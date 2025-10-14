Grave accidente en Mampato: cuál fue la falla que dejó a una niña hospitalizada y motivó demanda del Sernac

La entidad fiscalizadora concluyó que hubo negligencia en las medidas de seguridad y en el mantenimiento de la atracción.

El Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) anunció que interpuso una denuncia infraccional en contra del parque de diversiones Mampato, luego de un accidente registrado en una atracción acuática en la que resultaron afectados dos menores de 9 y 4 años.

De acuerdo con lo informado por el organismo fiscalizador, el incidente tuvo lugar en junio de 2024 en la sede de Mampato ubicada en el sector de Las Vizcachas en la comuna de Puente Alto, mientras la familia de los menores disfrutaba de una atracción acuática.

Durante el recorrido, se produjo una falla grave en el sistema del juego, lo que provocó que varios carros, también conocidos como troncos, chocaran entre sí. La atracción en la que iban los niños se salió de su riel y cayó violentamente desde la parte más alta de la estructura. Como consecuencia, una niña de 9 años sufrió lesiones y debió ser sometida a una cirugía.

“Tuvimos una pésima atención en enfermería, y yo tuve que llevar a urgencias a mis niños y hasta el momento no me dan mayores disculpas ni explicaciones”, indicó la familia al ingresar un reclamo en la plataforma de denuncias de el Sernac.

A pesar de ello, el reclamo fue concluido sin respuesta por parte del parque de diversiones.

Grave accidente en Mampato: Sernac demanda tras falla en juego

De acuerdo a la investigación realizada por el Sernac, la entidad concluyó que hubo negligencia en las medidas de seguridad y en el mantenimiento de la atracción, lo que no solo perjudicó a los dos menores involucrados, sino que también puso en peligro a todos los asistentes al parque, por lo que

Por esta razón, el Sernac pidió que se aplique la sanción más alta contemplada por la ley, cuya multa podría llegar a 300 UTM por cada falta, lo que equivale a más de 20 millones de pesos.

Entre las principales infracciones que se detectaron, se encuentran: