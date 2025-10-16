Corte aprueba desafuero de Joaquín Lavín León por tráfico de influencias y presuntas facturas falsas

Con el desafuero, Joaquín Lavín Jr pierde la inmunidad parlamentaria y el Ministerio Público ahora podrá solicitar medidas cautelares.

Este jueves, la Corte de Apelaciones de Santiago acogió la solicitud de desafuero del diputado Joaquín Lavín León, luego de que se materializara la audiencia tras ser postergada en tres ocasiones.

La investigación que lleva adelante el Ministerio Público en contra del parlamentario considera eventuales gestiones indebidas en la Municipalidad de Maipú, rendición de boletas ideológicamente falsas y la creación de un software de gestión de trabajo que se habría financiado con fondos del Congreso.

En este marco, el Servicio de Impuestos Internos (SII) se querelló contra Joaquín Lavín León por delitos tributarios ocurridos entre 2017 y 2022 por la emisión de facturas falsas durante las campañas parlamentarias.

Aprueban desafuero de diputado Joaquín Lavín León

Con esta resolución, la Fiscalía puede avanzar y formalizar cargos contra el diputado, y de esta forma, solicitar medidas cautelares mientras avanza la investigación, donde se le acusa de presuntos delitos de fraude al fisco, tráfico de influencias y malversación de caudales públicos.

Bajo este contexto, la fiscal Constanza Encina sostuvo que “por este momento podemos decir que estamos muy conformes con la resolución del pleno, que tiene por establecidos todos los delitos”.

Por otra parte, el abogado defensor de Joaquín Lavín León, Cristóbal Bonacic, sostuvo que esto es “simplemente un paso previo para seguir investigando”.

“Aquí nadie ha dicho que Lavín es culpable o inocente de absolutamente nada, solo que había méritos suficientes para continuar con la investigación”, añadió.