Crimen de carabineros de Cañete: desestiman petición de revelar identidad de testigos protegidos

Los cuatro involucrados están imputados por los delitos de incendio, porte ilegal de armas, traslado de restos humanos y homicidio de carabinero en calidad de reiterado, arriesgando una pena de presidio perpetuo calificado.

En el Juzgado de Garantía de Cañete se inició la preparación de juicio oral de los cinco imputados por el homicidio de los tres carabineros en Cañete, ocurrido en abril de 2024, donde la Defensoría Penal Pública pidió revelar la identidad de los testigos protegidos que son parte de la investigación, lo que fue rechazado por el tribunal.

Nelly Díaz, defensora de Felipe, Yeferson y Tomás Antihuen, quienes junto a Nicolás Rivas están acusados de emboscar y asesinar a los uniformados, solicitó levantar la protección de identidad a los testigos, aseverando que vulnera el derecho a la defensa.

“El persecutor al día de hoy no ha fundado la calidad de sus testigos, sus nueve testigos reservados, y esto vulnera en dos líneas de defensa y en eso nos unimos a la cautela de garantía”, indicó la abogada.

Por su parte, el fiscal Carlos Bustos respondió que “estamos claramente en presencia de un hecho que es grave y calificado para otorgar medidas de protección a los testigos”, lo que fue respaldado por el abogado querellante Arnaldo Gutiérrez, que agregó que “es altamente probable o se puede presumir fundadamente un riesgo de represalia, tanto para ellos como para su grupo familiar. Un impacto psicológico también grave si se revela su identidad”.

Según precisó la Fiscalía, los involucrados ejecutaron con sus propias armas a los carabineros Carlos Cisternas Navarro, Sergio Arévalo Lobo y Misael Vidal Cid, tras emboscarlos la noche del 27 de abril de 2024 en Cañete.