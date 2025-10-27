Acusa persecución política: los detalles de la denuncia de ME-O contra fiscales del Caso SQM

El candidato presidencial presentó la acción ante Fiscalía Nacional, donde busca determinar responsabilidades administrativas de los persecutores que llevaron adelante la investigación del caso que se extendió por casi 11 años.

Tras ser absuelto de los delitos de cohecho en el Caso SQM, este lunes el candidato presidencial, Marco Enríquez-Ominami (ME-O) presentó una denuncia ante la Fiscalía Nacional contra los persecutores que llevaron adelante la investigación de la causa, cuya tramitación se extendió por casi 11 años.

La semana pasada, el tribunal cuestionó duramente el actuar del Ministerio Público por falta de pruebas, errores procesales, e incluso, lo culpó por la extensión del juicio, que duró casi tres años.

Bajo este contexto, ME-O presentó acciones legales de la mano de los abogados Ciro Colombara y Aldo Díaz, a través de un documento de 47 páginas que está dirigido al fiscal nacional, Ángel Valencia.

En la denuncia, el aspirante a La Moneda pide abrir una investigación para establecer eventuales responsabilidades de los fiscales que participaron en el caso, tales como la fiscal regional de Valparaíso, Claudia Perivancich, Paola Castiglione, entre otros.

La denuncia de ME-O contra fiscales del Caso SQM

“La Fiscalía tiene que hacerse responsable. Quiero saber quiénes inventaron el caso, que entreguen los e-mails y comunicaciones internas“, manifestó Marco Enríquez-Ominami durante esta jornada.

Dentro del escrito que ingresó ante la Fiscalía Nacional, la defensa alude a ocho hechos que evidencian irregularidades en la indagatoria:

Filtraciones de información reservada.

Decisiones arbitrarias y discriminatorias.

Formalización sin querella del Servicio de Impuestos Internos (SII).

Deficiente redacción de la acusación.

Falta de control jerárquico.

Dilación y engaño al tribunal.

Desproporción entre esfuerzo fiscal y resultados.

Persecución dirigida y sesgo político.

En este sentido, ME-O dijo que “los fiscales de la República buscan la verdad. Yo quiero la verdad de los fiscales”, con respecto a lo que él acusa como una persecución judicial con motivaciones políticas.

“Frente a hechos idénticos, solo a mí se me aplicó un criterio distinto. Estamos convencidos de que fue un uso político de la fiscalía. El derecho nunca se puede usar para castigar políticamente a alguien“, expuso.

A lo que agregó: “Los fiscales sabían que no había delito. Sin embargo, prolongaron la causa por más de una década, afectando no solo mis derechos, sino también la confianza de los chilenos en la justicia”.

Tras ello, Enríquez-Ominami aseguró que solo se trata de la primera ofensiva, ya que anunció una segunda acción dentro de esta semana. “Esta es la primera denuncia. Habrá una segunda el jueves. Queremos que se investigue quién digitó este caso y que la Fiscalía enderece el rumbo“, cerró el candidato presidencial.