VIDEO – Cómo se desató el incendio que obligó a evacuar a más de 200 vecinos en pleno Santiago Centro

A la emergencia acudieron cerca de 80 voluntarios pertenecientes a nueve compañías del Cuerpo de Bomberos de Santiago, quienes trabajaron en el control de las llamas utilizando 15 vehículos de emergencia.

Durante la madrugada de este martes, un incendio afectó a un edificio residencial de 14 pisos ubicado en la intersección de las calles Portugal y Santa Victoria, en pleno Santiago Centro.

El fuego se originó, por causas que aún se investigan, en un departamento del piso 12, lo que obligó a evacuar completamente el inmueble. En total, alrededor de 200 personas debieron abandonar sus hogares por precaución.

Las labores fueron dirigidas por el cuarto comandante del Cuerpo de Bomberos de Santiago, Sergio Yévenes, quien informó que pasada la 1:20 de la madrugada las llamas estaban bajo control.

“El incendio en pleno Santiago Centro ya está contenido y nos encontramos realizando las labores finales de ventilación del departamento afectado. En aproximadamente media hora esperamos liberar el edificio para que los vecinos puedan regresar a sus viviendas”, indicó el comandante Sergio Yévenes.

Por su parte, el teniente Fabián Reyes, de la Prefectura Santiago Central de Carabineros, confirmó que en el lugar fue hallada una persona fallecida, aunque precisó que su muerte no estuvo relacionada con el incendio.

“Informar el lamentable fallecimiento de una persona adulta, el cual se encontraba con un cáncer terminal, cuyo fallecimiento no fue producto del incendio”, señaló el oficial.

De acuerdo con los primeros antecedentes, cuando Bomberos arribó al edificio, el conserje informó sobre la presencia de una persona inconsciente en el piso 7. Los voluntarios, junto con personal del SAMU, realizaron maniobras de reanimación, pero no lograron resultados positivos.