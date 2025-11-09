Gobierno anuncia comité para reforzar seguridad en La Araucanía tras nuevo ataque incendiario: cuatro incidentes en solo tres días

El seremi de Seguridad Pública detalló que la medida fue adoptada para “tomar acciones concretas y poder actuar frente a estos actos”.

Luego del ataque incendiario en La Araucanía que destruyó siete máquinas al interior de un predio en Cunco durante la madrugada de este domingo —hecho que se suma a otros tres atentados registrados en los últimos días—, las autoridades regionales anunciaron nuevas medidas para enfrentar la seguidilla de ataques incendiarios que afecta a la zona.

El seremi de Seguridad Pública, Israel Campusano, informó que no hubo personas lesionadas, pero manifestó la preocupación del Gobierno por la reiteración de estos hechos, señalando que se trata de una situación que “sí nos ocupa”. En esa línea, anunció que “hemos llamado a un comité policial de emergencia para poder tomar acciones concretas y poder actuar frente a estos actos“.

Según los antecedentes, un grupo de desconocidos ingresó durante la madrugada a un predio privado en Cunco, donde incendiaron dos skidders y cinco excavadoras, causando millonarias pérdidas.

Campusano destacó que el Estado ha mantenido una coordinación activa entre las distintas instituciones encargadas de la persecución penal, asegurando que “la acción conjunta de la PDI, Carabineros y el Ministerio Público ha podido generar altas condenas“.

No obstante, advirtió que tras estos fallos judiciales “han vuelto las adjudicaciones y, evidentemente, la mayor demanda es la impunidad frente a los delitos que se les están imputando a las personas que hoy en día están detenidas“.

El seremi agregó que ante este ataque incendiario y otros en La Araucanía “hay que reanalizar las estrategias operativas, y vamos a reforzar el trabajo del Ministerio Público, también las labores operativas de las policías, el Ejército y la PDI“.

Campusano insistió en que la construcción de casos judiciales sólidos toma tiempo, pero es la vía para asegurar justicia. “Muchas veces poder tener condenas que sean altas demora un poco. La idea es construir casos sólidos, ese es nuestro objetivo principal”, sostuvo.

Finalmente, advirtió que estos ataques buscan presionar a las instituciones, pero reafirmó la postura del Ejecutivo: “Frente a eso se generan este tipo de reacciones para presionar a las instituciones para que no sigan adelante, pero eso no va a ocurrir“.