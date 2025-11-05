Constanza Figueroa, la estudiante de 18 años que lleva seis días desaparecida en Temuco

La joven salió de su casa durante la mañana del pasado jueves 30 de octubre con dirección a la Universidad de la Frontera cuando se le perdió el rastro.

La estudiante de la Universidad de La Frontera (UFRO), Constanza Valentina Figueroa Mariqueo, lleva seis días desaparecida tras salir de su casa en Temuco, Región de La Araucanía, el pasado jueves 30 de octubre.

La alumna de 18 años que cursa primer año de la carrera de Pedagogía en Historia, Geografía y Educación Cívica, salió desde su domicilio hacia el establecimiento de educación superior a eso de las 08:00 horas de aquella jornada, momento en que se le perdió el rastro.

En este marco, la Universidad de La Frontera ha estado en contacto con la familia de Constanza Figueroa, apoyando con difusión por medio de redes sociales.

En este sentido, la directora de la carrera, María José Ortiz, expuso que “como universidad, estamos profundamente preocupados por la situación y seguimos atentos a su desarrollo. Desde el primer momento hemos mantenido contacto permanente con la familia de Constanza y nos hemos puesto a su disposición para colaborar en todo lo que esté a nuestro alcance: como institución, hemos apoyado la difusión de la información a través de nuestras redes sociales oficiales y mantenemos comunicación con su círculo cercano”.

“Hacemos un llamado a la comunidad a entregar cualquier información que pueda contribuir a dar con el paradero de nuestra estudiante. Si alguien posee antecedentes relevantes, solicitamos que los haga llegar a Carabineros de Chile a la brevedad”, añadió la docente.

Qué se sabe de la búsqueda de Constanza Figueroa, la estudiante que desapareció en Temuco

La joven salió desde su domicilio (ubicado en las afueras de Temuco) para emprender rumbo a la casa de estudios. Sin embargo, fue en ese momento en que se le perdió el rastro, situación por la cual la familia presentó una denuncia por presunta desgracia.

Considerando lo anterior, hace seis días los familiares y amigos de la estudiante iniciaron una intensa búsqueda por diferentes zonas de la capital regional, al igual que en redes sociales, donde se realizó un llamado a la comunidad a entregar información.

En este contexto, se ha señalado que Constanza Figueroa es de contextura delgada, mide un metro 66 centímetros, y vestía zapatillas Converse azules con plataforma, jeans azul claro, polerón Lippi morado y una mochila negra con peluches colgados al momento de su desaparición.