Alcaldes denuncian “basura electoral”: palomas rezagadas generan molestia tras cierre de campaña

El alcalde de Providencia, Jaime Bellolio, hizo un llamado a todas las candidaturas “a cumplir estrictamente las reglas, y en especial a no dejar propaganda que entorpezca el bien nacional de uso público”.

Durante esta jornada de sábado alcaldes reportaron la permanencia de propaganda electoral en la vía pública durante el viernes, pese a que el período legal de campaña finalizó a las 23:59 horas del jueves.

Según señalaron alcaldes de la RM, varios municipios debieron implementar operativos de retiro de las comúnmente conocidas como “palomas”. Esto, a la vez que aseguraron que que cursarán las respectivas denuncias ante el Servicio Electoral (Servel).

Desde Providencia, el alcalde Jaime Bellolio comentó que durante el viernes debieron retirar varias palomas instaladas fuera de plazo. Estas fueron trasladadas a la Dirección de Aseo y Ornato de la comuna para posteriormente cursar las citaciones al Juzgado de Policía Local.

“Si bien la fiscalización es responsabilidad del Servel, hemos estado retirando publicidad en el espacio público que debió haber sido sacada por los propios candidatos, según establece la ley electoral”, señaló el jefe comunal.

Bellolio explicó que “como es identificable la propiedad, luego se hará llegar el costo de retiro y bodegaje a los respectivos candidatos, y se oficiará al Servel para que proceda con las multas correspondientes”.

Otros casos y multas

La Municipalidad de Renca también informó que durante el viernes retiraron siete palomas instaladas fuera de plazo en la vía pública, las cuales fueron notificadas al Servel.

Claudio Castro precisó que durante todo el período de campaña recibió denuncias por instalación de propaganda en lugares no autorizados, material que fue retirado de manera inmediata.

Desde San Joaquín, su alcalde Cristóbal Labra comentó que durante el sábado continuarían desplegándose por la comuna para retirar las propagandas gráficas que pudieran haber quedado fuera del período legal de campaña.

Según la Ley 18.700, la propaganda electoral debe cesar al término del período legal. Los elementos que permanezcan en espacios públicos o privados después de ese momento pueden ser denunciados y retirados.

Si la propaganda no se retira dentro del plazo legal o fue instalada fuera del período permitido, la sanción va entre 20 y 200 UTM, es decir entre 1.385.000 y más de 13 millones de pesos.