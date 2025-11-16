“Es un show mediático”: los descargos de Ángela Vivanco por trama bielorrusa donde acusa haber sido “maltratada”

“No es un buen mensaje para las instituciones”, aseveró la ex magistrada respecto a la forma en que se ha abordado su proceso de remoción.

La ex ministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, se refirió durante esta jornada electoral al proceso conocido como trama bielorrusa, la cual investiga delitos de cohecho, soborno y lavado de activos. Vivanco indicó que ha “sido muy maltratada en esto”, acusando que el proceso se ha prestado para ser un “show mediático“.

Al momento de llegar a votar al Colegio Las Condes, en la comuna homónima, la ex magistrada se refirió al proceso donde el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago decretó prisión preventiva a su pareja, Gonzalo Migueles, junto a Mario Vargas y Eduardo Lagos.

“No se hacen estas cosas de entrar a una casa con perros, sin necesidad, eso se hace en redadas de droga (…) Un perro que olfateaba dinero en mi casa. ¿Qué había?, el sueldo de la nana y una plata que había sacado mi hija de la cuenta de ahorro, no había nada más. En la caja fuerte que nosotros tenemos había dos collarcitos míos y los pasaportes. Entonces todo esto es un show mediático, es para hacer un show“, indicó.

“El que se puede reír de todo el país son otro tipo de personas. Aquí nadie se ha reído de nadie y yo por lo menos siempre mi trabajo lo hice seriamente y consta porque yo intervine en más de seis mil fallos“, dijo Vivanco.

Ángela Vivanco por trama bielorrusa: “Yo siento que he sido muy maltratada”

Sobre las acusaciones de corrupción, Vivanco aseveró que “no se puede usar a una persona como chivo expiatorio de la corrupción de otro. Cuando se dice de alguien que es corrupto hay que probarlo”, agregando que “yo tengo un análisis de mis cuentas que voy a presentar“.

“Yo estoy preparada para todo. Lo que quisiera sí es que no sea el show mediático que ha sido lo anterior y realmente se vea en derecho el tema”, afirmó.

Vivanco además se refirió a lo que ella considera “una mala imagen” contra “una persona que trató de colaborar y todo, se la dé por culpable antes de que en definitiva se la pueda juzgar“. Asimismo, puntualizó con el proceso de remoción en su contra: “Yo tuve un proceso de remoción de un mes. En consecuencia, la verdad es que yo siento que he sido muy maltratada en esto, y no es un buen mensaje para las instituciones”.