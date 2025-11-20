Senado aprueba prohibición de celulares en los colegios: cómo se implementará y qué excepciones habrá

El Senado aprobó el proyecto de prohibición del uso de teléfonos celulares en los niveles de educación parvularia, básica y media de todos los establecimientos del país.

De acuerdo con lo informado por el sitio oficial del Senado, la propuesta que tuvo un respaldo mayoritario, quedó en condiciones de pasar a su tercer trámite legislativo en la Cámara de Diputadas y Diputados.

Según informó la Cámara Alta, se aprobaron las modificaciones propuestas por la Comisión de Educación, las que extienden la prohibición del uso de celulares a todos los niveles escolares y contemplan excepciones.

Senado aprueba prohibición de celulares en todos los colegios: cómo se implementará y qué excepciones habrá

La normativa contempla excepciones que permiten el uso de celulares únicamente en situaciones vinculadas a motivos de salud, casos de emergencia o actividades pedagógicas específicas autorizadas por el establecimiento.

Junto a ello, el proyecto no solo establece la prohibición del uso de celulares en los colegios sino que también incorpora nuevos deberes para la comunidad educativa.

En particular, se refuerza la responsabilidad de padres, madres y apoderados, quienes deberán supervisar el uso de dispositivos móviles fuera del horario escolar y asumir las consecuencias en caso de un uso inapropiado por parte de los estudiantes.

La iniciativa legal que no se podrán utilizar dispositivos móviles durante las actividades curriculares dentro de la sala de clases, medida que rige tanto para los estudiantes como para el resto de la comunidad educativa, excepto en casos como:

Necesidades educativas especiales que requieran el dispositivo como herramienta técnica.

Situaciones de emergencia, desastre o catástrofe.

Condiciones médicas diagnosticadas que requieran monitoreo mediante dispositivos móviles.

Uso pedagógico cuando la actividad curricular lo justifique.

Solicitudes temporales y fundadas de padres o apoderados por razones de seguridad del estudiante.

En tanto, la aplicación de la medida comenzará con el año escolar 2026, fecha desde la cual regirá la prohibición en los establecimientos educacionales del país.