Universidad Andrés Bello entrega grado Doctor Honoris Causa al Cardenal Fernando Chomali

La institución destacó su liderazgo en tiempos de transformación, su defensa de la dignidad humana y su contribución al diálogo entre la Iglesia, la academia y la sociedad, en un contexto que exige mayor cohesión y responsabilidad pública.

La ceremonia resaltó su legado pastoral y académico, marcado por el servicio público y la búsqueda de un diálogo social más humano y cohesionado. CEDIDA.

La Universidad Andrés Bello (UNAB) otorgó su máxima distinción, el grado Doctor Honoris Causa, al arzobispo de Santiago, Cardenal Fernando Chomali, en una ceremonia cargada de emoción realizada en el Auditorio José María Aznar del Campus Casona de Las Condes.

La instancia, reunió a autoridades universitarias, representantes del mundo académico, civil, empresarial y religioso, así como a diversas organizaciones.

Ceremonia Honoris Causa 2025. CEDIDA.

La ceremonia fue presidida por Juan Antonio Guzmán, presidente de la Junta Directiva de la universidad, y Julio Castro, rector de la casa de estudios. Durante la actividad, el rector señaló que “El Cardenal Chomali representa de manera ejemplar los valores que promovemos como universidad: compromiso con la verdad, vocación de servicio, pensamiento crítico y formación integral. Su trayectoria es un testimonio de liderazgo ético y de profundo impacto social”.

En tanto, el vicerrector de Asuntos Inte

acionales de la UNAB, Issa Kort, padrino de la distinción, destacó la trayectoria ética del homenajeado y el impacto público de su labor: “Nos reunimos hoy con profunda alegría para reconocer y rendir homenaje a un hombre cuya vida ha sido testimonio de coherencia, sabiduría y servicio. Esta distinción es un símbolo del respeto que la Universidad Andrés Bello tiene por quienes dedican su vida al bien común, a fortalecer los vínculos sociales y al encuentro entre personas e instituciones”.



Ceremonia Honoris Causa 2025 en el Campus Casona de Las Condes UNAB. CEDIDA.

Luego de recibir los símbolos de investidura, el birrete, los guantes y la medalla institucional, Chomali firmó el libro de oro y dirigió un discurso centrado en la urgencia de recomponer el tejido social del país. Expresó que este reconocimiento “no es a mi persona, sino a la Iglesia, a la que he dedicado mi vida para servir a los demás”.

En ese sentido, agregó que “este Honoris Causa es un descanso, un apoyo y un gran impulso para la iglesia en medio de una sociedad que pide un nuevo modo de relaciona

os, que exige nuevos paradigmas de comprensión de lo que significa ser humano. Y lo hace en medio de una sociedad que muestra grandes logros macroeconómicos, pero no ha llegado a superar la pobreza como se esperaba y que grita en los campamentos, en los ancianos y en los niños que no han tenido las oportunidades que se esperaba. Estamos llenos de cosas, de información y de entretenciones, pero al mismo tiempo cada vez más solos y anestesiados frente a la realidad de quienes más sufren”.



Voces que acompañaron el reconocimiento

Entre los asistentes se encontraba Nelly León, capellana de la Cárcel de Mujeres y presidenta de la Fundación Mujer Levántate, quien fue mencionada por su nombre en el discurso. “Me parece una maravilla que una universidad laica reconozca la misión de la Iglesia”, señaló, destacando el valor de este gesto. “Yo me siento también doctorada. Él me escribió personalmente para invitarme y mencionó a la fundación. Para mí es un honor y un impulso para seguir trabajando en algo que ha sido mi vida durante 20 años en la cárcel: la dignidad de las mujeres, porque su delito no las define”.

Desde el mundo civil, la presidenta de la Confederación de la Producción y el Comercio (CPC), Susana Jiménez, valoró la mirada amplia del homenaje. “Creo que lo tiene muy merecido por la contribución que hace a nuestro país. En su discurso compartió este reconocimiento con todos quienes dedican su vida a servir a los demás. La Iglesia está donde se necesita acompañar, más allá de credos o diferencias, por lo que no sorprende que sea una universidad laica la que destaque esa labor”, señaló.



Por su parte, Juan Carlos de la Llera, rector de la Pontificia Universidad Católica de Chile, valoró la distinción otorgada por la UNAB. “El reconocimiento es profundamente merecido. El Cardenal ha realizado un trabajo formidable y es un verdadero ejemplo para todos nosotros. Me alegra mucho que la Universidad Andrés Bello le haya otorgado este precioso homenaje”, aseguró.

Patricia Araya, embajadora de Chile ante la Santa Sede, valoró el reconocimiento entregado por la Universidad Andrés Bello. “La contribución del Cardenal Chomali al espacio social de nuestro país ha sido enorme. Ha instalado temas que son de interés común y verdaderamente transversales. Este Doctorado Honoris Causa refleja un camino donde ha hecho visibles valores esenciales para Chile”, afirmó.

Finalmente, Heriberto Urzúa, segundo vicepresidente de SOFOFA, también destacó la trayectoria del homenajeado. “El trabajo que ha realizado el Cardenal Chomalí, su vocación por las personas más desvalidas ha sido fantástico. Más que merecido el que la Universidad Andrés Bello lo haya galardonado”, concluyó.