Cuatro bodas sin servicio y 80 eventos en veremos: la reconocida banquetera de Viña del Mar que “desapareció” sin previo aviso

El pasado fin de semana diversos novios y numerosos invitados no pudieron celebrar como corresponde, luego que la banquetera no se hiciera presente.

La empresa banquetera Probarte es reconocida en la Región de Valparaíso por haber estado a cargo de la Gala del Festival de Viña del Mar de 2025 y ser la firma oficial del Club Naval de Campo Las Salinas. Sin embargo, en cosa de días “desapareció” sin previo aviso y sin dejar rastro.

El caso salió a la luz luego que este fin de semana dejara a cuatro matrimonios sin servicio, con los invitados llegando hasta los diversos eventos en lugares sin mobiliario, mozos o la comida acordada. Para rematar la situación, la banquetera eliminó todas sus cuentas en redes sociales.

La situación puede agravarse, ya que además de otras bodas agendadas, están las tradicionales fiestas de graduación en el Club Las Salinas de Viña del Mar, donde la firma estaba siendo considerada, por lo que ya se habla de más de 80 eventos con la incertidumbre de si verán o no la luz.

Según consignó El Mercurio de Valparaíso, los primeros afectados ya anunciaron que tomarán acciones legales en contra de la empresa, ya que cómo relató la influencer Rusa en Chile, invitada a una de las fallidas fiestas de matrimonio, “no había mesas ni sillas ni comida. Al principio la novia quería cancelar todo”.

La celebración salió adelante gracias a que “unos fuimos a comprar comida y otros se fueron a la casa de los padres del novio, ahí organizamos un picoteo, carne y bebidas”.

El fotógrafo Ernesto Panatt, quien estuvo presente en una de las bodas afectadas en Limache, indicó que el novio se comunicó con él para informarle que “la banquetera nos estafó, no llegó, así que lo cancelamos”, ya que al llegar al lugar escogido no había nadie. Lograron salvar la situación gracias a la voluntad de los novios e invitados.

Banquetera deja el “anonimato”

Cuando parecía que no habría respuesta de los responsables de Probarte por lo sucedido, la dueña de la banquetera, Natalia Álvarez, dio a conocer una declaración pública, en la que explicó que “por circunstancias externas que interfirieron directamente en la operación y que escaparon a mi capacidad de control, los servicios comprometidos no pudieron ser ejecutados”.

“Si bien existieron factores que impidieron la realización de los eventos, asumo plenamente la responsabilidad que me corresponde como representante legal y dueña del servicio”, puntualizó.

La banquetera dejó en claro que “como corresponde, se iniciará el proceso de reembolsos e indemnizaciones para todas las personas y familias afectadas. Cada caso será abordado de manera individual con el fin de garantizar un proceso justo, respetuoso y totalmente transparente”.

“Sé que ninguna acción borrará lo sucedido, pero reitero mi compromiso total con la reparación, la verdad y la responsabilidad”, sentenció.