Alerta en Vichuquén: cierran el lago por presencia de peligrosa bacteria y fiscalía abre investigación penal

La Seremi de Salud del Maule declaró como zona de riesgo sanitario a todo el lago, luego de detectar una floración de cianobacterias del género Nodularia.

El Ministerio Público abrió una investigación penal encabezada por la fiscal Mónica Barrientos, jefa de la Fiscalía Local de Licantén, a raíz de la contaminación registrada en el lago Vichuquén, en la Región del Maule.

En el contexto de esta indagatoria, se ordenó la participación de funcionarios de la Brigada Investigadora de Delitos Contra la Salud Pública y el Medioambiente (Bidema) de la PDI, quienes se trasladaron desde Santiago para apoyar las diligencias.

La persecutora explicó que “la Fiscalía Local de Licantén ha tomado conocimiento de que en el lago Vichuquén se estaría presentando una contaminación del lago mediante sustancias tóxicas que podrían estar afectando dicho recurso natural”.

A comienzos de este mes, profesionales de la Unidad de Entorno Saludable y de la oficina Curicó de la Seremi de Salud realizaron toma de muestras en la playa Paula, las que fueron enviadas al Instituto de Fomento Pesquero (IFOP) en Puerto Montt para su análisis.

Barrientos añadió que la labor del Ministerio Público se orientará a esclarecer si existen responsabilidades penales vinculadas a lo ocurrido en el lago. “Aún cuando se están realizando las investigaciones desde el punto de vista sanitario por parte de las autoridades respectivas, la fiscalía ha tomado la decisión de iniciar una investigación de oficio con el objeto de determinar si en este caso existe, en la contaminación, la intervención de terceros, es decir, ya sea de forma intencional o accidental culposa y que pudiese haber generado esta situación”, dijo.

Alerta en Vichuquén: cierran el lago por presencia de peligrosa bacteria

La Seremi de Salud del Maule declaró como zona de riesgo sanitario a todo el lago Vichuquén luego de detectar una floración de cianobacterias del género Nodularia.

El lunes 1 de diciembre, especialistas del departamento sanitario recolectaron muestras en la zona de Playa Paula, confirmando la presencia de esta floración, que resulta tóxica y potencialmente peligrosa para la salud.

Frente a esta situación, la seremi de Salud del Maule, Carla Manosalva, adoptó medidas inmediatas de prevención, ya que se prohibió el consumo de agua del lago, su utilización con fines recreativos y el riego de hortalizas que crecen a ras del suelo.

En tanto, desde el municipio indicaron que el Gobierno solicitó al Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) realizar análisis de ejemplares de la fauna que ha muerto en el lugar, para determinar si su deceso está relacionado con el contacto con el agua del lago.