Tragedia en Lago Vichuquén: la toxina que está provocando una crisis ambiental en la Región del Maule

Expertos ambientales y agrupaciones locales han pedido medidas preventivas urgentes, como restringir el acceso al agua y señalizar los sectores peligrosos.

El Lago Vichuquén, ubicado en la Región del Maule, ha sido foco de preocupación en las últimas semanas debido a la detección de cianobacterias en sus aguas.

La grave situación salió a la luz luego de la muerte de ocho perros, los que habrían sufrido una fuerte intoxicación.

Actualmente, el agua del lago, que antes era clara, presenta un tono verde intenso, generando un riesgo para los animales del sector, las mascotas e incluso para las personas.

Debido a lo anterior, la Agrupación de Protección Animal de Vichuquén (PAV) solicitó que se adopten medidas preventivas urgentes, como prohibir el ingreso al lago y instalar señalización en los accesos para advertir del peligro.

La organización también señaló que en las últimas semanas han recibido varios reportes de mascotas intoxicadas, algunas con síntomas graves compatibles con la exposición a las toxinas producidas por estas bacterias. En estos casos se detectaron elevados niveles en los exámenes hepáticos, alteraciones importantes en la coagulación, daño severo en el hígado, hemorragias internas y fallo renal agudo.

Tragedia en Lago Vichuquén: esta es la toxina que está provocado una crisis ambiental

Es importante destacar que la presencia de cianobacterias no se debe a contaminación externa, sino a un proceso natural de proliferación de la bacteria Microcystis, la cual colorea el agua de verde y la vuelve inutilizable, según explicó Enrique Waugh, presidente de la Unión Comunal Lago Vichuquén.

Por su parte, la Seremi de Salud del Maule informó que, hasta el momento, no existen casos confirmados de intoxicación en personas.

“Las cianobacterias no son nocivas en sí mismas, ya que son organismos fotosintéticos. El problema es que en grandes cantidades producen toxinas que pueden ser negativas para los animales“, explicó Alberto Alaniz, experto en áreas silvestres y conservación de la naturaleza.

Es por ello que el experto recomendó decretar alerta preventiva y una prohibición de acceso para uso recreativo en el sector.

Expertos ambientales y agrupaciones locales han pedido medidas preventivas urgentes, como restringir el acceso al agua y señalizar los sectores peligrosos.