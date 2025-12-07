La banda criminal de “Zeus” en Antofagasta condenada a 184 años de cárcel: los motivos de la histórica sentencia

El Sistema de Análisis Criminal y Focos Investigativos (Sacfi) de la Fiscalía Regional de Antofagasta obtuvo una condena histórica contra una organización delictiva que operó durante largo tiempo en el campamento Génesis II. En total, el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Antofagasta impuso 184 años de cárcel a los nueve integrantes de la banda, todos de nacionalidad colombiana.

Durante la audiencia de lectura de sentencia, los magistrados detallaron las penas individualizadas, destacando la del líder del grupo, Javier Valencia González, conocido en Chile como “Zeus” o “Satanás”. El cabecilla recibió 77 años de presidio, mientras que el resto de los miembros sumó 107 años en conjunto, conforme a los diversos delitos acreditados durante el proceso.

El fiscal regional de Antofagasta, Juan Castro Bekios, subrayó la relevancia del fallo, el cual, según explicó, refleja la gravedad de los hechos investigados. “Estamos en presencia de una sentencia contundente y muy importante para nuestro Ministerio Público, no sólo por la cuantía de las penas, sino porque significa que este grupo criminal, autor de delitos sumamente graves y violentos, pasará muchos años tras las rejas, y su principal líder, Zeus o Satanás, nunca más podrá amenazar la seguridad de nuestra población“, afirmó.

Las razones de la histórica condena a banda criminal en Antofagasta

En la fase previa al juicio, la Fiscalía de Análisis y Criminalidad Compleja (FACC) había solicitado un total de 300 años de cárcel por 46 delitos atribuidos a los acusados. El fallo, que supera las 300 páginas, detalla condenas por asociación criminal, tráfico de drogas, homicidios consumados y frustrados, lesiones de diversa gravedad, amenazas y porte ilegal de armas y municiones.

El juicio se extendió por más de un mes y requirió estrictas medidas de seguridad para magistrados, fiscales y testigos, dada la violencia asociada a las acciones delictivas investigadas. Tras la sentencia, las defensas cuentan ahora con un plazo legal para presentar recursos ante el propio Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Antofagasta.