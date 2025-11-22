Secciones
Suscripción Revista D Papel Digital Newsletters
País

FOTOS – La hipótesis que cobra fuerza tras el fatal accidente en Antofagasta que dejó cuatro fallecidos

El tránsito en la Ruta 5 Norte se encuentra cortado mientras Bomberos, Carabineros y el SAMU realizan las labores de rescate.

Foto del editor Gabriela Romo
Gabriela Romo

Un grave accidente en la Ruta 5 Norte, en la comuna de Antofagasta, dejó al menos cuatro fallecidos y un número no determinado de heridos.

El siniestro involucró a dos buses interurbanos y un camión, y ocurrió en el kilómetro 1.325, cerca del cruce Paposo, alrededor de las 06:45 horas.

Según información preliminar de Carabineros, personal de la SIAT se dirige al lugar para investigar la dinámica del choque, aunque las primeras versiones apuntan a que las condiciones climáticas podrían haber sido la causa del accidente.

El diputado Sebastián Videla (IND), en conversación con Meganoticias, entregó detalles similares: “Esto, aparentemente, habría ocurrido por la densa neblina del lugar, por eso se provocó este accidente”, afirmó.

Junto a ello, las imágenes que se han dado a conocer muestran la intensa neblina o “camanchaca” mientras se desarrollan las labores de rescate, información que fue confirmada por Carabineros.

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) y el medio antes señalado, informaron que hasta el cierre de esta nota hay cuatro fallecidos y una cantidad indeterminada de lesionados. Posteriormente, el diputado Videla precisó que hay 15 personas heridas.

Junto a ello, se informó que el tránsito en la Ruta 5 Norte se encuentra cortado mientras Bomberos, Carabineros y el SAMU realizan las labores de rescate y extracción.

IEC-180 CONTROL STGO
IEC-180 CONTROL STGO
IEC-180 CONTROL STGO

Notas relacionadas

Franco Parisi. Nada personal
Opinión

Franco Parisi. Nada personal

¿Ni de derecha ni de izquierda? No. Muy de derecha y muy de izquierda, pero nunca donde los demás lo esperan. Ese es el voto de Parisi: un grito de independencia radical que, como la Penélope de Serrat, mira a los candidatos que llegan sonrientes a la estación y les dice, uno tras otro: “Tú no eres el que espero”.

Foto del Columnista Rafael Gumucio Rafael Gumucio
Empleo en riesgo y mejorar transporte público: las dos caras de la pugna entre locatarios y el Municipio de La Cisterna por cierre de estacionamientos
Reportajes

Empleo en riesgo y mejorar transporte público: las dos caras de la pugna entre locatarios y el Municipio de La Cisterna por cierre de estacionamientos

Locatarios de Gran Avenida acusan que esta medida se traducirá en desempleo y quiebra al verse imposibilitada la labor de carga y descarga de productos, lo cual también significaría un golpe a la comuna, ya que el comercio anualmente aporta cerca de 1.600 millones de pesos solo por concepto de patentes.

Francisco Rosales