FOTOS – La hipótesis que cobra fuerza tras el fatal accidente en Antofagasta que dejó cuatro fallecidos

El tránsito en la Ruta 5 Norte se encuentra cortado mientras Bomberos, Carabineros y el SAMU realizan las labores de rescate.

Un grave accidente en la Ruta 5 Norte, en la comuna de Antofagasta, dejó al menos cuatro fallecidos y un número no determinado de heridos.

El siniestro involucró a dos buses interurbanos y un camión, y ocurrió en el kilómetro 1.325, cerca del cruce Paposo, alrededor de las 06:45 horas.

Según información preliminar de Carabineros, personal de la SIAT se dirige al lugar para investigar la dinámica del choque, aunque las primeras versiones apuntan a que las condiciones climáticas podrían haber sido la causa del accidente.

El diputado Sebastián Videla (IND), en conversación con Meganoticias, entregó detalles similares: “Esto, aparentemente, habría ocurrido por la densa neblina del lugar, por eso se provocó este accidente”, afirmó.

Junto a ello, las imágenes que se han dado a conocer muestran la intensa neblina o “camanchaca” mientras se desarrollan las labores de rescate, información que fue confirmada por Carabineros.

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) y el medio antes señalado, informaron que hasta el cierre de esta nota hay cuatro fallecidos y una cantidad indeterminada de lesionados. Posteriormente, el diputado Videla precisó que hay 15 personas heridas.

Junto a ello, se informó que el tránsito en la Ruta 5 Norte se encuentra cortado mientras Bomberos, Carabineros y el SAMU realizan las labores de rescate y extracción.

IEC-180 CONTROL STGO

IEC-180 CONTROL STGO