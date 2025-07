Residentes de Villa Baviera reclaman por expropiación decretada por el Gobierno

Los residentes de Villa Baviera reclamaron por la decisión del Gobierno de proceder a la expropiación del terreno en el que se ubicaba la ex Colonia Dignidad, en la Región del Maule, y aseguraron que con esta medida el Estado los está revictimizando.

De esta forma reaccionaron los habitantes del lugar luego de que los ministros de Justicia, Vivienda y Bienes Nacionales, Jaime Gajardo, Carlos Montes y Francisco Figueroa, respectivamente, firmaron el respectivo decreto, tras lo cual el terreno de 117 hectáreas pasará a albergar un Centro de Memoria.

Según planteó la comunidad de Villa Baviera a través de una declaración pública, con esta medida sienten que se está “pasando por encima” de ellos y que el Gobierno les ha cerrado las puertas, ya que “el Ejecutivo nunca nos consideró en este proceso, excluyéndonos completa e intencionalmente“.

“Este es un hecho que nos afecta directamente como comunidad, porque las 117 hectáreas a expropiar incluyen todo el centro urbanizado de Villa Baviera; es decir, los lugares donde vivimos, trabajamos y desarrollamos las actividades que nos permiten sobrevivir. Esta expropiación deja sin hogar ni sustento económico a una comunidad entera“, plantearon en el texto.

Residentes de la ex Colonia Dignidad se sintieron pasados a llevar

En esa línea, añadieron que “sentimos que este proceso de reparación tan necesario está pasando por encima de nosotros, que vemos nuevamente vulnerados nuestros derechos como chilenos y víctimas“.

Aseguraron también que “este decreto es el fiel reflejo del Estado de Chile fallándole nuevamente a nuestra comunidad. Durante décadas fuimos abusados de las formas más brutales mientras el Estado permitía la operación impune de Schäfer en territorio chileno“.

Los residentes de Villa Baviera manifestaron a la vez que “con esta expropiación, el Estado nos revictimiza nuevamente” y dijeron que “nos decepciona la falta de empatía con un grupo humano de chilenos que hemos sufrido tanto“.

“Confiamos que esta situación se pueda revertir, para que la creación de un sitio de memoria -con el cual estamos de acuerdo- no sea a costa de toda nuestra comunidad. Le pedimos nuevamente al Gobierno que no nos falle y que no nos siga cerrando las puertas. Finalmente, nos preguntamos ¿qué pasará con las más de 100 personas que hoy habitamos Villa Baviera? Hoy estamos viviendo en la total incertidumbre“, concluyeron.

Lo que dijeron las autoridades tras firmar el decreto de expropiación de Villa Baviera

Por su parte, luego de firmar el decreto de expropiación de la ex Colonia Dignidad, el ministro de Justicia, Jaime Gajardo, planteó que “estas son políticas de Estado (…) tener sitios de memoria que nos permitan decir muy claro y fuerte a toda la ciudadanía: estas cosas no pueden volver a ocurrir en nuestro país y no pueden volver a ocurrir tampoco en la humanidad. Es algo que nos parece que debiera darse continuidad bajo cualquier perspectiva“.

Para el titular de Vivienda, Carlos Montes, en tanto, “esto no es solo un acto político, sino que es también un acto de gran implicancia humana para bastante gente que, todavía, en muchos casos, están detenidos y desaparecidos. Es un proceso muy importante para cambiar la historia de Chile en materia de la existencia de un lugar donde existía represión“.

“Los sitios de memoria son los instrumentos a través de los cuales la sociedad y el Estado se recuerdan a sí mismos lo que allí ocurrió, y eso es tremendamente importante en el mundo actual, al menos en Chile, donde las barbaridades están a la orden del día”, dijo a su vez el ministro de Bienes Nacionales, Francisco Figueroa.