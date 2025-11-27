Los detalles del conflicto entre el Minvu y la ex Colonia Dignidad por expropiación del predio

Luego de que el Ministerio de Vivienda y Urbanismo informó este jueves que solicitó una orden judicial y el apoyo de fuerza pública para realizar una tasación material de la ex Colonia Dignidad, habitantes de la actual Villa Baviera negaron haber impedido el acceso a los tasadores y funcionarios del Minvu.

La tasación del recinto se enmarca en lo establecido por el decreto de expropiación de gran parte de los predios que conforman la ex Colonia Dignidad, para convertirlos en sitio de memoria, según se confirmó con las firmas de los ministros de Justicia y Derechos Humanos, Jaime Gajardo; de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes, y de Bienes Nacionales, Francisco Figueroa.

Según indicó el Minvu, cuando los funcionarios y tasadores llegaron al terreno para realizar su trabajo, los recibieron alrededor de una treintena de personas, las que les comunicaron que el directorio no había autorizado su ingreso.

Ante esta situación, desde el Serviu se le pidió al Tribunal de Letras de Parral una orden para ingresar al terreno y, de ser necesario, contar con el apoyo de la fuerza pública para hacerlo.

Habitantes de la ex Colonia Dignidad respondieron al Minvu

Luego de que el Minvu recurriera al tribunal de Parral, los habitantes de la ex Colonia Dignidad negaron que hayan impedido el acceso a los tasadores y funcionarios del ministerio.

“Es de suma importancia señalar que no es efectivo que se les haya comunicado a los tasadores visitantes ni a los profesionales del Serviu que no existe la autorización del directorio para ingresar a Villa Baviera a hacer la tasación. Solamente se solicitó unos días para informar a todos los habitantes de Villa Baviera“, indicaron a través de un comunicado.

En esa línea, apuntaron que “nuestra comunidad no se opone a la creación de un sitio de memoria en Villa Baviera, porque entendemos y respetamos el dolor de los familiares de las víctimas de la dictadura que sufrieron en este lugar“.

“Lo único que pedimos es que esto no se haga pasando por encima de quienes aún habitamos este territorio —que es lo que hace este proyecto tal como está planteado hoy—, quienes también somos víctimas y sobrevivientes de la secta que fue Colonia Dignidad décadas atrás, tal como la reconoció hace unos meses el Instituto Nacional de Derechos Humanos“, concluyó el texto.