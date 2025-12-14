Edificio “sin ley” de Independencia es escenario de nueva balacera: la víctima es un menor de 17 años

Los protagonistas de la balacera ingresaron al edificio a través del sector de estacionamientos y luego atacaron a la víctima.

Carabineros trabaja para dar con el paradero de los sujetos que perpetraron una balacera en uno de los edificios denominados sin ley en la comuna de Independencia, la que dejó a un menor de 17 años herido.

De acuerdo con lo informado por la policía uniformada, el hecho ocurrió en una edificación situada en la calle Inglaterra, luego de que dos sujetos de nacionalidad extranjera ingresaran al sector de los estacionamientos.

“El portón se abre para que salgan unas vecinas y estos ingresan por este lugar“, detalló Carabineros en el reporte que preparó sobre la balacera.

Según se precisó, en el sector de los estacionamientos los individuos “interceptan a un menor de edad de 17 años y a corta distancia, a quemarropa, le propinan de dos a tres disparos“.

Quién es el herido en la balacera ocurrida en el edificio “sin ley”

“Una vez que cometen el delito, se dan a la fuga por el mismo lugar por donde habrían ingresado“, añadió la información policial.

Respecto de la víctima de la balacera en el edificio sin ley de Independencia, se reportó que se trata de un joven de nacionalidad ecuatoriana, quien fue trasladado hasta el Hospital San José, donde permanece internado.