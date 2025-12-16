VIDEOS – El fuego no da tregua en Melipilla: estos son los sectores evacuados por incendio forestal

El fuego que afecta a San Pedro de Melipilla ha consumido cientos de hectáreas y mantiene en alerta a autoridades y residentes ante el riesgo de propagación hacia zonas pobladas.

Un devastador incendio forestal, que se encuentra activo hace más de 13 horas, está afectado a la comuna de San Pedro de Melipilla en la Región Metropolitana (RM).

Según la Corporación Nacional Forestal (Conaf), el incendio ha consumido más de 450 hectáreas desde que comenzó a las 17:00 horas del lunes 15 de diciembre.

Debido a lo anterior, el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) declaró Alerta Roja en la zona debido a que las llamas se acercaban a áreas con vivienda.

De acuerdo a lo informado por Senapred, al lugar han acudido cuerpos de bomberos de diversas comunas, entre ellas San Pedro, Melipilla, Alhué, Santo Domingo, San Antonio, Las Cabras, Litueche, El Monte, Ñuñoa, Peñaflor, Padre Hurtado, Puente Alto, María Pinto, Talagante y Tiltil, entre otros, para colaborar en el combate del fuego.

En tanto, Conaf explicó que movilizó a la emergencia dos brigadas, maquinaria pesada, un técnico especializado y un camión cisterna para apoyar las labores de control.

El fuego no da tregua en Melipilla: estos son los sectores evacuados por incendio forestal

Desde Senapred, emitieron una alerta a través de los celulares para solicitar a los habitantes de los sectores de Lo Encañado, Cabimbao, Quilamuta y Quincanque que evacuaran sus viviendas producto de la proximidad de las llamas.

Según el alcalde de San Pedro, Manuel Devia, al menos tres viviendas han sido destruidas por el incendio forestal.

El jefe comunal destacó que la colaboración de los vecinos fue fundamental para evitar una tragedia mayor. Muchos habitantes, que se dedican al cultivo de frutillas, cuentan con bombas de espalda para fumigar, herramientas que utilizaron para intentar contener el fuego cerca de sus hogares.

“Estaba hablando con la nieta de la persona afectada y estaba muy acongojada, muy triste, porque perdieron todo”, relató Devia a una radio local.

“La magnitud del incendio, deben ser entre ocho y diez kilómetros”, indicó el alcalde. Las llamas avanzan por una zona boscosa, lo que dificulta el control y mantiene el peligro latente para las comunidades cercanas a los sectores de Lo Encañado, Cabimbao, Quilamuta y Quincanque.