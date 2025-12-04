MAPA – Cuál es el sector afectado por el incendio forestal en Valparaíso que obligó a decretar Alerta Roja

Las llamas se iniciaron un vertedero ilegal y desde ahí se fueron propagando.

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) declaró Alerta Roja en la comuna de Valparaíso a raíz de un incendio forestal. Esto, además, llevó a activar el sistema de mensajería SAE, el cual fue enviado durante la madrugada.

Las llamas afectan al sector de La Isla, ubicado en el interior de la ciudad puerto. De dicha zona 15 personas han sido evacuadas debido a la “amenaza inminente a 20 viviendas, a una distancia promedio de 200 metros”.

Esto se hizo, precisamente, gracias a la solicitud que se hizo por mensaje texto de parte de las autoridades.

“Con esta declaración de Alerta Roja, se movilizarán todos los recursos necesarios y disponibles, en apoyo adicional a lo ya desplegado por CONAF, Bomberos y el Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (SENAPRED)”, declaró el organismo ante la medida decretada.

Además, precisaron que los equipos de emergencia están actuando para controlar la situación, dada la magnitud del hecho. “Se han desplegado dos brigadas terrestres y tres técnicos junto a los cuerpos de Bomberos de Valparaíso y Viña del Mar”, detallaron a raíz del incendio forestal.

El segundo comandante del Cuerpo de Bomberos de Valparaíso, Patricio Lara, informó en Radio Biobío que las llamas se iniciaron en un vertedero ilegal. Desde ese lugar se propagaran a zonas con vegetación, lo que llevó a que fuera avanzando a zonas pobladas. “En este momento, (el incendio) está en una fase de contención”, dijo.