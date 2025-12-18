El primer lugar del ranking lo ocupa el Chery Tiggo 2, un SUV que registró 5.887 unidades vendida

La Asociación Nacional Automotriz de Chile (ANAC) dio a conocer un informe dando cuenta de los autos más vendidos en lo que va de 2025, detallando marcas, precios y tipos de vehículos.

El primer lugar del ranking lo ocupa el Chery Tiggo 2, un SUV que registró 5.887 unidades vendidas. En la segunda posición se ubica el Suzuki Baleno HB, sedán que alcanzó 5.622 matriculaciones, mientras que el tercer puesto corresponde al Kia Soluto, también sedán, con 5.375 vehículos comercializados.

¿Está tu modelo entre los favoritos? Revisa los autos más vendidos en Chile y sus precios

Chery Tiggo 2 (SUV) con 5.887 unidades – $9.190.000

Suzuki Baleno HB (Sedán) con 5.622 unidades – $12.790.000

Kia Soluto (Sedán) con 5.375 unidades – $9.990.000

Chevrolet Groove (SUV) con 4.653 unidades – $12.990.000

Omoda C5 (SUV) con 4.404 unidades – $12.790.000

Mazda CX-5 (SUV) con 4.292 unidades – $23.590.000

Haval Jolion (SUV) con 4.206 unidades – $12.790.000

Hyundai Grand i10 HB (Sedán) con 4.030 unidades – $9.390.000

Hyundai Tucson (SUV) con 3.692 unidades – $22.190.000

Suzuki Fronx (SUV) con 3.486 unidades – $15.090.000

Ford Territory (SUV) con 3.385 unidades – $17.990.000

Chevrolet Sail (Sedán) con 3.268 unidades – $9.790.000

Hyundai Creta (SUV) con 3.195 unidades – $16.590.000

Kia Sonet (SUV) con 3.168 unidades – $13.990.000

Suzuki Swift (Sedán) con 5.887 unidades – $12.990.000

Toyota Yaris (Sedán) con 5.887 unidades – $13.590.000

Hyundai Accent (Sedán) con 5.887 unidades – $13.990.000

Kia Morning (Sedán) con 5.887 unidades – $9.990.000

Suzuki Celerio (Sedán) con 5.887 unidades – $9.490.000

Nissan Versa (Sedán) con 5.887 unidades – $14.760.000

Anac, es un gremio que agrupa a las principales marcas e importadores de vehículos del país. Entre sus funciones principales está recopilar y publicar las cifras oficiales de ventas de autos nuevos, elaborar estudios del mercado automotor y entregar información sobre tendencias, regulaciones y seguridad vial.