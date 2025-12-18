La Asociación Nacional Automotriz de Chile (ANAC) dio a conocer un informe dando cuenta de los autos más vendidos en lo que va de 2025, detallando marcas, precios y tipos de vehículos.
El primer lugar del ranking lo ocupa el Chery Tiggo 2, un SUV que registró 5.887 unidades vendidas. En la segunda posición se ubica el Suzuki Baleno HB, sedán que alcanzó 5.622 matriculaciones, mientras que el tercer puesto corresponde al Kia Soluto, también sedán, con 5.375 vehículos comercializados.
¿Está tu modelo entre los favoritos? Revisa los autos más vendidos en Chile y sus precios
- Chery Tiggo 2 (SUV) con 5.887 unidades – $9.190.000
- Suzuki Baleno HB (Sedán) con 5.622 unidades – $12.790.000
- Kia Soluto (Sedán) con 5.375 unidades – $9.990.000
- Chevrolet Groove (SUV) con 4.653 unidades – $12.990.000
- Omoda C5 (SUV) con 4.404 unidades – $12.790.000
- Mazda CX-5 (SUV) con 4.292 unidades – $23.590.000
- Haval Jolion (SUV) con 4.206 unidades – $12.790.000
- Hyundai Grand i10 HB (Sedán) con 4.030 unidades – $9.390.000
- Hyundai Tucson (SUV) con 3.692 unidades – $22.190.000
- Suzuki Fronx (SUV) con 3.486 unidades – $15.090.000
- Ford Territory (SUV) con 3.385 unidades – $17.990.000
- Chevrolet Sail (Sedán) con 3.268 unidades – $9.790.000
- Hyundai Creta (SUV) con 3.195 unidades – $16.590.000
- Kia Sonet (SUV) con 3.168 unidades – $13.990.000
- Suzuki Swift (Sedán) con 5.887 unidades – $12.990.000
- Toyota Yaris (Sedán) con 5.887 unidades – $13.590.000
- Hyundai Accent (Sedán) con 5.887 unidades – $13.990.000
- Kia Morning (Sedán) con 5.887 unidades – $9.990.000
- Suzuki Celerio (Sedán) con 5.887 unidades – $9.490.000
- Nissan Versa (Sedán) con 5.887 unidades – $14.760.000
Anac, es un gremio que agrupa a las principales marcas e importadores de vehículos del país. Entre sus funciones principales está recopilar y publicar las cifras oficiales de ventas de autos nuevos, elaborar estudios del mercado automotor y entregar información sobre tendencias, regulaciones y seguridad vial.