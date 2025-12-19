Estos son los sueldos más altos de autoridades del Estado: ¿Cuánto gana el presidente, los ministros y sus asesores?

Se publicó el primer informe con detalle de sueldos de las principales autoridades del país y sus respectivos asesores.

La Comisión para la Fijación de Remuneraciones reveló el primer informe público sobre los sueldos de las autoridades del Estado.

En el documento, que expone una radiografía a las remuneraciones de los funcionarios, destaca un grupo de altos ejecutivos de BancoEstado, quienes perciben cifras cercanas a los 18 millones de pesos.

En detalle, el presidente, vicepresidente, fiscal y el gerente general de la entidad bancaria recibieron 17.903.898 pesos mensuales cada uno, sin variaciones en el trimestre.

Cuánto dinero ganan las autoridades del Estado de Chile: los sueldos del presidente, ministros y legisladores

A junio de 2025 estaban ocupados 690 de los 695 cargos regulados. La remuneración bruta mensual promedio alcanzó $7.067.667, con un costo fiscal aproximado de 4.877 millones de pesos en dicho mes.

Respecto a las principales autoridades de Gobierno, este es el desglose de sus sueldos:

Presidente de la República : Percibió en junio una remuneración de 10.046.124 pesos .

: Percibió en junio una remuneración de . Gobernadores Regionales (16) : Promediaron rentas de 10.312.063 pesos .

: Promediaron rentas de . Subsecretarios (40) : Promediaron rentas de 9.881.171 pesos .

: Promediaron rentas de . Ministros de Estado (25) : Promediaron rentas de 9.103.332 pesos .

: Promediaron rentas de . Delegados presidenciales provinciales (40) : Promediaron 6.502.794 pesos .

: Promediaron . Secretarías regionales ministeriales (305): Promediaron rentas de 6.009.209 pesos.

En cuanto al Poder Legislativo los diputados y senadores reportaron remuneraciones mensuales por 7.348.983 pesos, manteniéndose sin variaciones en el trimestre.

Las remuneraciones de los asesores de autoridades

Por otro lado, el informe consideró los sueldos de los asesores contratados a honorarios que apoyan a las autoridades del Ejecutivo.

Se registraron 617 asesores a honorarios en total, cuya renta bruta promedio mensual fue de 2.887.423 pesos, aunque con un máximo que alcanzó los 7.052.500 pesos.

Esta figura es vital para las autoridades, considerando que todos los ministros y un 85% de los subsecretarios cuentan con asesores. Sumado a ello, el 69% de los delegados presidenciales regionales y el 56% de los gobernadores regionales también son apoyados por asesores.