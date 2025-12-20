La interrupción del suministro eléctrico se extenderá por al menos siete horas en algunos sectores.

La compañía Enel informó sobre nuevos cortes de luz programados para este sábado 20 de diciembre, los cuales afectarán a cinco comunas de la Región Metropolitana (RM).

De acuerdo con lo señalado por la empresa, la interrupción del suministro eléctrico se extenderá por al menos siete horas en algunos sectores.

Desde Enel explicaron en su sitio web que este tipo de suspensiones son avisadas con anticipación, con el objetivo de que las personas puedan planificar sus actividades con tiempo.

Para saber si tu vivienda se encuentra dentro de las zonas afectadas, puedes ingresar tu dirección en el buscador de Enel, disponible en ESTE ENLACE, donde encontrarás información detallada sobre fechas y horarios.

Además, si el corte de electricidad impacta a personas electrodependientes, la empresa habilitó los siguientes teléfonos de contacto para recibir apoyo: 600 696 0000, 800 800 696 y 22 696 0000.

Estas son las comunas de la RM afectadas por corte de luz este sábado

Huechuraba: Desde las 11:00 hasta las 17:00 horas.

Independencia: Desde las 10:30 hasta las 16:30 horas.

Pudahuel: Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.

Lo Prado: Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.

Hasta el momento, no se ha informado sobre nuevos cortes de energía en otras comunas de la capital. En caso de que se sumen nuevos sectores o comunas a las interrupciones del servicio, la empresa lo comunicará oportunamente a través de sus canales oficiales.