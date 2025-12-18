De acuerdo con lo señalado por la compañía, la interrupción del servicio se extenderá por al menos siete horas en determinados sectores.

La empresa Enel informó un nuevo corte de luz programado para este jueves 18 de diciembre, los cuales afectarán a varias comunas de la Región Metropolitana.

De acuerdo con lo señalado por la compañía, la interrupción del servicio se extenderá por al menos siete horas en determinados sectores.

Enel explicó en su sitio web que estos cortes planificados se comunican con anticipación, con el fin de que los clientes puedan organizarse y tomar las precauciones necesarias.

Para verificar si tu vivienda se encuentra dentro de las zonas afectadas, puedes ingresar tu dirección en el buscador de cortes programados de Enel, disponible en el enlace oficial, donde se entrega información detallada sobre horarios y sectores y al que puedes acceder HACIENDO CLIC ACÁ.

Además, si el corte de energía impacta a personas electrodependientes, la empresa dispone de líneas de atención especiales para entregar apoyo: 600 696 0000, 800 800 696 y 22 696 0000.

MAPAS – Revisa todas las comunas que tienen corte de luz este jueves

Maipú: Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.

Las Condes: Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.

Providencia: Desde las 10:00 hasta las 15:00 horas.

Lo Barnechea: Desde las 10:30 hasta las 15:30 horas.

Enel realiza cortes de suministro eléctrico programados de forma regular con el objetivo de ejecutar labores de mantención, reparación y modernización de la red. Estas acciones son fundamentales para prevenir fallas más graves y garantizar un servicio eléctrico más seguro y estable.

A través de estas interrupciones planificadas, la compañía puede reemplazar cables dañados, podar árboles que representan un riesgo para las líneas, reparar postes deteriorados y aplicar mejoras tecnológicas que fortalecen la infraestructura eléctrica.