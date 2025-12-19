De acuerdo con lo señalado por la compañía, la interrupción del suministro eléctrico podría extenderse por al menos siete horas en algunos sectores.

Enel informó un nuevo corte de luz programado para este viernes 19 de diciembre, los que afectarán a 12 comunas de la Región Metropolitana (RM).

De acuerdo con lo señalado por la compañía, la interrupción del suministro eléctrico podría extenderse por al menos siete horas en algunos sectores.

La empresa explicó en su sitio web que estos cortes programados se anuncian con anticipación, con el objetivo de que los usuarios puedan planificar sus actividades con tiempo.

Para verificar si una vivienda se encuentra dentro de las zonas afectadas, Enel dispone de un buscador en su página web, donde es posible ingresar la dirección y acceder a toda la información del corte a través de ESTE ENLACE.

Además, en caso de que la suspensión del servicio impacte a personas electrodependientes, la empresa habilitó los siguientes canales de contacto para solicitar apoyo: 600 696 0000, 800 800 696 y 22 696 0000.

Las comunas afectadas serán Colina, Quilicura, Huechuraba, Las Condes, Ñuñoa, Estación Central, Santiago, Lo Espejo, La Cisterna, La Florida, Maipú y Macul.

Alerta por corte de luz en la RM: revisa las 12 comunas afectadas este viernes

Macul: desde las 11:00 hasta las 17:00 horas.

Maipú: desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.

La Florida: desde las 10:00 hasta las 17:00 horas.

La Cisterna: desde las 11:00 hasta las 17:00 horas.

Ñuñoa: desde las 10:00 hasta las 17:30 horas.

Las Condes: desde las 10:30 hasta las 16:30 horas.

Huechuraba: desde las 11:00 hasta las 17:00 horas.

Colina: desde las 00:00 hasta las 06:00 horas.

Quilicura: desde las 00:00 hasta las 06:00 horas.

Colina: desde las 10:30 hasta las 18:00 horas.