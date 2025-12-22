BancoEstado entregará 1.500 gift cards de $80.000: descubre cómo obtenerla

El beneficio económico tendrá una vigencia de hasta un año para ser utilizada en los comercios asociados.

En el marco de su campaña comercial de Navidad, BancoEstado está sorteando 1.500 gift cards de $80.000 entre los clientes que contraten uno de los productos disponibles de la entidad.

Este beneficio está vinculado específicamente a BancoEstado Corredores de Seguros, que lanzó la iniciativa Regalonea tu auto esta Navidad con tu Seguro Automotriz.

De esta manera, todas las personas que contraten por primera vez un seguro automotriz hasta el 31 de diciembre de 2025 podrán acceder a una gift card de $80.000, la cual será entregada por la aseguradora y podrá utilizarse en los comercios adheridos a la red Apprecio.

Podrán acceder a este beneficio quienes tengan la boleta o factura aprobada por la compañía, dependiendo de si se trata de un vehículo nuevo o usado, y cuenten con un mandato PAC o PAT activo para el pago del seguro automotriz, ya sea para uno o más vehículos.

Una vez cumplidos estos requisitos, la aseguradora enviará un correo electrónico con las instrucciones para activar la gift card, según el canal de contratación:

Contratación online (100% digital): la gift card se enviará dentro de los 15 días hábiles posteriores al cobro de la primera cuota del plan.

Contratación en sucursal BancoEstado o vía Call Center: la gift card también se entregará dentro de los 15 días hábiles posteriores al cobro de la primera cuota.

Posteriormente, los beneficiarios deberán ingresar al sitio web indicado por la aseguradora y completar los datos solicitados para activar el beneficio. Este proceso deberá realizarse dentro de un plazo máximo de tres meses desde la recepción del correo con las instrucciones.

Una vez activada, la gift card tendrá una vigencia de hasta un año para ser utilizada en los comercios asociados.