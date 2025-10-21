Varias de las ofertas de empleo están destinadas a ocupar cargos en diferentes divisiones de la empresa, tales como BancoEstado Express, Cobranzas, Microempresas, CajaVecina, la Corredora de Bolsa, entre otras áreas.

BancoEstado dio a conocer nuevas vacantes laborales dirigidas a quienes deseen integrarse a una de las instituciones financieras más importantes de Chile.

Las ofertas de trabajo disponibles abarcan una variedad de cargos, incluyendo puestos de jefatura, atención al público, funciones administrativas, análisis, entre otros.

Además, los empleos se concentran principalmente en la Región Metropolitana, aunque también hay opciones en distintas zonas del norte y sur del país.

BancoEstado abre nuevas vacantes laborales: revisa cómo postular

Algunas de las vacantes laborales son:

Encargado/a soporte operativo (Santiago)

Ejecutivo/a comercial B.E Microempresas (Arica)

Especialista relaciones laborales B.E microempresas (Santiago)

Analista de relaciones laborales (Santiago)

Ejecutivo comercial B.E microempresas (Copiapó)

Analista de cultura y experiencia del trabajador (Santiago)

Analista de desarrollo organizacional (Santiago)

Ejecutivo/a de atención clientes (Iquique)

Analista de insolvencia (Santiago).

Para revisar todas las oportunidades de empleo disponibles en BancoEstado, puedes acceder a ESTE LINK.

Al seleccionar una oferta específica, se desplegará información detallada sobre las funciones del cargo, el perfil requerido y la ubicación del puesto.

Si deseas postular, debes hacer clic en la oferta y luego ir a la parte superior de la página, donde encontrarás un botón azul con la palabra postular.