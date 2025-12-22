Enel explicó en su sitio web que este tipo de cortes se anuncian con anticipación para que los vecinos puedan planificar sus actividades con tiempo.

La empresa Enel informó que este lunes 22 de diciembre se realizará un nuevo corte de luz programado en algunas comunas de la Región Metropolitana (RM).

De acuerdo con lo señalado por la compañía, la interrupción del suministro eléctrico se extenderá por al menos siete horas en algunos sectores.

Enel explicó en su sitio web que este tipo de cortes se anuncian con anticipación para que los vecinos puedan planificar sus actividades con tiempo.

Para saber si una vivienda se verá afectada, las personas pueden ingresar su dirección en el buscador de Enel, disponible en su sitio web EN ESTE LINK donde se entrega información detallada sobre fechas, horarios y zonas involucradas.

Además, si el corte afecta a personas electrodependientes, Enel dispone de canales de atención especial a través de los números 600 696 0000, 800 800 696 y 22 696 0000, donde se puede solicitar apoyo y asistencia.

MAPAS – Conoce las comunas que tendrán corte de luz de la RM durante este lunes

Estación Central: Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.

La Cisterna: Desde las 11:00 hasta las 17:00 horas.

Ñuñoa: Desde las 9:00 hasta las 18:00 horas.

Providencia: Desde las 10:30 hasta las 16:30 horas.

Cerro Navia: Desde las 9:30 hasta las 15:30 horas.

Vitacura: Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.

Lo Barnechea: Desde las 11:00 hasta las 17:00 horas.

Huechuraba: Desde las 11:00 hasta las 17:00 horas.