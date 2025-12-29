Cuáles son los cortes y desvíos de tránsito por los fuegos artificiales de Año Nuevo en la Torre Entel

El Ministerio de Transportes informó este lunes cuáles son los cortes y desvíos de tránsito en Santiago Centro por el lanzamiento de fuegos artificiales en la Torre Entel, con motivo de la celebración del Año Nuevo 2026.
De acuerdo con lo precisado a través de la plataforma Transporteinforma, los cortes y desvíos se prolongarán entre las 15:00 horas del miércoles 31 de diciembre hasta las 07:00 horas del jueves 1 de enero.
Aquello, luego de que después de siete años Entel decidió retomar su show de fuegos artificiales y el espectáculo previo, que incluirá la presencia de varios artistas, como La Noche, Américo, Princesa Alba y la DJ Isabella Serafini.
Según lo previsto, el espectáculo comenzará a las 20:00 horas y se prolongará a las 00:30 horas e incluirá un show de drones.
Cortes y desvíos de tránsito por fuegos artificiales en Torre Entel
La información proporcionada por Transporteinforma detalló que a partir de las 15:00 horas del 31 de diciembre habrá cortes y desvíos de tránsito en el siguiente cuadrante:
- Poniente: Exposición
- Norte: Huérfanos
- Oriente: Vicuña Mackenna
- Sur: Tarapacá – Sazié
Apuntó a la vez que el único ingreso peatonal al evento será por la Alameda a la altura del Cerro Santa Lucía.
Además, las calzadas que cruzan la Alameda también serán cerradas paulatinamente a partir de las 17:00 horas de esa jornada. En concreto, se trata de:
- Almirante Latorre / Avenida Brasil
- Cienfuegos / Vergara
- Avenida Manuel Rodríguez
- San Ignacio / San Martín
- Amunátegui / Lord Cochrane
- San Antonio / San Francisco
- Santa Rosa / Mac Iver
Por otra parte, Metro de Santiago confirmó que tendrá una extensión horaria, con el propósito de facilitar la llegada de los asistentes:
- Servicio extendido hasta: 01:30 horas del 1 de enero de 2026.
- Línea habilitada: Línea 1, entre Los Dominicos y San Pablo.
Estaciones:
- Ingreso: Los Héroes y Universidad de Chile.
- La Moneda: cerrada desde las 15:00 horas del 31 de diciembre.
- Salida: San Pablo, Las Rejas, Estación Central, Baquedano, Tobalaba, Escuela Militar y Los Dominicos.