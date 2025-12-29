Cuáles son los cortes y desvíos de tránsito por los fuegos artificiales de Año Nuevo en la Torre Entel

Metro de Santiago confirmó además que tendrá una extensión horaria, con el propósito de facilitar la llegada de los asistentes.

El Ministerio de Transportes informó este lunes cuáles son los cortes y desvíos de tránsito en Santiago Centro por el lanzamiento de fuegos artificiales en la Torre Entel, con motivo de la celebración del Año Nuevo 2026.

De acuerdo con lo precisado a través de la plataforma Transporteinforma, los cortes y desvíos se prolongarán entre las 15:00 horas del miércoles 31 de diciembre hasta las 07:00 horas del jueves 1 de enero.

Aquello, luego de que después de siete años Entel decidió retomar su show de fuegos artificiales y el espectáculo previo, que incluirá la presencia de varios artistas, como La Noche, Américo, Princesa Alba y la DJ Isabella Serafini.

Según lo previsto, el espectáculo comenzará a las 20:00 horas y se prolongará a las 00:30 horas e incluirá un show de drones.

Cortes y desvíos de tránsito por fuegos artificiales en Torre Entel

La información proporcionada por Transporteinforma detalló que a partir de las 15:00 horas del 31 de diciembre habrá cortes y desvíos de tránsito en el siguiente cuadrante:

Poniente: Exposición

Norte: Huérfanos

Oriente: Vicuña Mackenna

Sur: Tarapacá – Sazié

Apuntó a la vez que el único ingreso peatonal al evento será por la Alameda a la altura del Cerro Santa Lucía.

Además, las calzadas que cruzan la Alameda también serán cerradas paulatinamente a partir de las 17:00 horas de esa jornada. En concreto, se trata de:

Almirante Latorre / Avenida Brasil

Cienfuegos / Vergara

Avenida Manuel Rodríguez

San Ignacio / San Martín

Amunátegui / Lord Cochrane

San Antonio / San Francisco

Santa Rosa / Mac Iver

Por otra parte, Metro de Santiago confirmó que tendrá una extensión horaria, con el propósito de facilitar la llegada de los asistentes:

Servicio extendido hasta: 01:30 horas del 1 de enero de 2026.

Línea habilitada: Línea 1, entre Los Dominicos y San Pablo.

Estaciones: