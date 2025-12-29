Feriados en Chile 2026: el calendario con todos los días festivos y fines de semana largos

La celebración de Fiestas Patrias será más breve que en años anteriores y serán seis los feriados que permitirán fines de semana largos.

Esta semana se acaba el 2025, por lo que muchos se preparan para celebrar la llegada de Año Nuevo el próximo miércoles 31 de diciembre, y junto con ello, ponen su mirada en el calendario 2026 para saber cuántos feriados se aproximan en los próximos meses.

El próximo año habrán 16 feriados a nivel nacional, y de esa cifra, 10 caerán en días de la semana y seis coincidirán con sábado o domingo.

Respecto a los feriados irrenunciables, el calendario 2026 considera cinco, y en materia de fines de semana largos, son seis los días festivos que se ubicarán en lunes o viernes.

Cuántos fines de semana largos habrán en 2026

Después del 1 de enero, el primer feriado que permitirá un descanso extendido en 2026 será el correspondiente a Semana Santa, cuya conmemoración se llevará a cabo durante el viernes 3, sábado 4 y domingo 5 de abril.

Tras ello, llegará el 1 de mayo (Día del Trabajador), que además de ser un feriado irrenunciable, caerá un día viernes. Posteriormente, será la festividad religiosa de San Pedro y San Pablo, que caerá el lunes 29 de junio.

Los fines de semana largos volverán en septiembre con las esperadas Fiestas Patrias. El 18 de septiembre será día viernes, lo que significará que las celebraciones serán más breves en comparación con los años anteriores, donde el 19 también caía en días de semana.

En octubre, el lunes 12 también dará paso a un fin de semana largo. Finalmente, el último día que permitirá un descanso prolongado será Navidad, que en 2026 caerá un viernes.

Calendario 2026: estos son todos los feriados del próximo año