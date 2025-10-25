Se trata de cinco unidades que permitirán incrementar la capacidad del servicio y que ahora comenzarán un periodo de pruebas.

El Ministerio de Transportes, junto a la Empresa de Ferrocarriles del Estado (EFE), presentó los nuevos trenes chinos que reforzarán la flota del servicio Limache-Puerto en Valparaíso.

EFE destacó que esta medida responde al crecimiento gradual de pasajeros diarios en la línea. Actualmente, el tren Limache-Puerto transporta a 90 mil personas cada día, con un aumento especialmente notable durante las horas punta.

Las unidades llegaron a Chile en septiembre desde China, fabricadas por la empresa CRRC-Sifang, filial del conglomerado CRRC Corporation Limited, uno de los mayores productores de trenes del mundo.

“Limache-Puerto es una pieza clave para la movilidad de la región de Valparaíso, transportando solo en 2024 más de 20 millones de personas. Por esto, hoy nos llena de satisfacción ver cómo estos cinco nuevos trenes ya están en Chile para continuar elevando la calidad de servicio para los cerca de 90 mil usuarios diarios”, indicó el ministro de Transporte, Juan Carlos Muñoz Abogabir.

VIDEO – Trenes chinos desembarcan en Chile: así lucen los vagones con tecnología moderna

Los nuevos trenes SFE 400 cuentan con tres vagones y una longitud total de 77 metros, con capacidad para 660 pasajeros. Están equipados con dos puertas por lado, escalones retráctiles, aire acondicionado, ventanas termopanel, pantallas informativas y cámaras de seguridad.

Con la incorporación de estas unidades, EFE Valparaíso ampliará su flota actual de 35 trenes de dos vagones, aumentando en un 20% la capacidad de transporte durante las horas punta. Entre las mejoras también se incluye la futura estación Valencia, que registra un 90% de avance y se espera que entre en funcionamiento en el primer semestre de 2026.

El proceso de integración de los trenes ha implicado la capacitación de maquinistas, inspectores de línea y controladores de tráfico, realizada en coordinación con las filiales EFE SUR y EFE Central, donde operan trenes similares. Hasta ahora, el 88% de los maquinistas ha completado la formación teórica, y los primeros grupos comenzarán la etapa práctica en las próximas semanas.