Compras de fin de año: conoce los horarios de los malls y supermercados durante el 31 de diciembre

Revisa los turnos de atención especiales antes del feriado del 1 de enero y evita sorpresas al momento de comprar.

Con la llegada de las celebraciones de Año Nuevo, el comercio y los supermercados suelen modificar sus horarios habituales para adaptarse a la alta demanda del 31 de diciembre.



Durante esta semana, muchos locales extenderán sus horarios de atención para facilitar las compras de último minuto, mientras que otros funcionarán con jornadas reducidas, especialmente en la víspera de Año Nuevo.

En el caso de los supermercados y centros comerciales, los horarios pueden variar según la cadena y la comuna, por lo que se recomienda a los consumidores informarse con anticipación antes de planificar sus compras.

En tanto, para el miércoles 1 de enero, gran parte del comercio permanecerá cerrado o operará con horarios especiales, considerando que se trata de un feriado irrenunciable, salvo algunas excepciones autorizadas por la normativa vigente.

Compras de fin de año: conoce el horario de todos los malls y supermercados durante el 31 de diciembre

Cenco Malls

Incluye el Costanera, Alto Las Condes, Portal La Dehesa, Florida, Ñuñoa, La Reina y El Llano.

Miércoles 31 de diciembre: todos los mall estarán abiertos hasta las 19:00 horas.

Jueves 1 de enero: cerrado.

Open Plaza

Centros comerciales de Ovalle, La Calera, Rancagua y Open Kennedy.

Miércoles 31 de diciembre: los malls abrirán desde las 10:00 hasta las 19:00 horas.

Jueves 1 de enero: cerrado.

Mallplaza

Centros comerciales de Vespucio, Alameda, Egaña, Los Dominicos, Norte, Sur, Oeste y Tobalaba, entre otros.

Miércoles 31 de diciembre: funcionarán hasta las 19:00 horas.

Jueves 1 de enero: cerrado.

Jumbo

Miércoles 31 de diciembre: el horario de cierre quedó establecido para 18:30.

Jueves 1 de enero: cerrado.

Líder

Miércoles 31 de diciembre: el horario de cierre es a las 18:00 horas.

Jueves 1 de enero: cerrado.

Líder Express

Miércoles 31 de diciembre: el horario de cierre será a las 19:00 horas.

Jueves 1 de enero: cerrado.

SuperBodega aCuenta

Miércoles 31 de diciembre: el horario de cierre es a las 18:30 horas.

Jueves 1 de enero: cerrado.

Unimarc

Miércoles 31 de diciembre: el horario de cierre es a las 18:30.

Jueves 1 de enero: cerrado.

Santa Isabel