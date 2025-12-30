Las últimas cifras del desempleo en 2025: leve alza alza, más hombres desocupados y creación de puestos de trabajo se desacelera

De acuerdo a las cifras, la tasa de ocupación informal disminuyó a 26,6%, destacando la mayor incidencia en los servicios administrativos y de apoyo.

El Instituto Nacional de Estadísticas (INE) reveló que la tasa de desempleo en Chile aumentó en 0,2 puntos porcentuales durante los últimos 12 meses, alcanzando el 8,4% en el trimestre de septiembre a noviembre.

De acuerdo a la entidad, este incremento representa el primer alza después de tres meses consecutivos de estabilidad. Con este dato, se suman ya 34 meses en los que el desempleo se ha mantenido por encima del 8%.

El aumento en el desempleo afectó principalmente a los hombres, cuya tasa subió al 8,1%, registrando un incremento de 0,6 puntos porcentuales en comparación con el año anterior. Según indicó el INE, esto se debe a un crecimiento del 1,1% en la fuerza laboral masculina, un aumento superior al 0,4% de los hombres que ya estaban empleados.

En cuanto a las mujeres, la tasa de desempleo se ubicó en 8,8%, experimentando una caída de 0,3 puntos porcentuales interanualmente. Esto se explicó por un aumento del 2% en la fuerza laboral femenina, aunque este incremento fue menor al 2,3% de las mujeres ya empleadas, y por una reducción del 1,1% en las desocupadas, especialmente debido a una baja del 2,2% en las cesantes.

El INE también indicó que la tasa de empleo informal se situó en 26,6%, lo que representó una disminución de 0,3 puntos porcentuales en comparación con el año anterior.

En cuanto a la división por género, la tasa de informalidad fue del 28,4% para las mujeres y del 25,2% para los hombres, con variaciones de -0,5 puntos porcentuales y -0,2 puntos porcentuales, respectivamente.

Por sector económico, los servicios administrativos y de apoyo registraron la mayor tasa de informalidad, con un 27,6%, mientras que la menor incidencia se dio en la industria manufacturera, con una reducción de -6,6%. En cuanto a la categoría ocupacional, los trabajadores asalariados en el sector privado fueron los que más contribuyeron a la informalidad (8,4%), mientras que los trabajadores por cuenta propia tuvieron la menor incidencia, con una caída del -4,5%.

Finalmente, en la Región Metropolitana, la tasa de desempleo para el trimestre septiembre-noviembre de 2025 alcanzó el 8,9%, lo que representa un aumento de 0,3 puntos porcentuales en comparación con el mismo periodo del año anterior.

En cuanto a la población ocupada, se registró un crecimiento del 1,2%, siendo los sectores de servicios administrativos y de apoyo (50,7%) y de información y comunicaciones (13,5%) los que más contribuyeron a este aumento.