Desempleo en Chile se mantiene en 8,5% y alcanza 8,8% en la Región Metropolitana

El informe reveló que el número de personas desocupadas bajó en 1,3%, explicado principalmente por la caída de 1,4% entre quienes estaban cesantes,

El Instituto Nacional de Estadísticas (INE) informó este miércoles que el desempleo en Chile alcanzó un 8,5% durante el trimestre julio–septiembre de 2025. En la Región Metropolitana, en tanto, el indicador llegó al 8,8%.

En comparación con el trimestre móvil anterior (junio–agosto), cuando el desempleo nacional se ubicó en 8,6% y el de la Región Metropolitana en 8,9%, las cifras muestran una leve mejora tanto a nivel país como regional.

Según el INE, la tasa nacional de desempleo en Chile fue de 8,5% representa una disminución de 0,2 puntos porcentuales en doce meses, resultado de un aumento de la fuerza de trabajo (1,2%), menor al incremento registrado por las personas ocupadas (1,5%).

El número de personas desocupadas bajó en 1,3%, explicado principalmente por la caída de 1,4% entre quienes estaban cesantes, mientras que las personas que buscan empleo por primera vez no mostraron variación en el período.

Junto a ello, las tasas de participación y ocupación se situaron en 61,9% y 56,6%, respectivamente, lo que implica alzas de 0,2 y 0,3 puntos porcentuales en comparación con el mismo trimestre del año pasado.

Por último, el organismo detalló que la población fuera de la fuerza de trabajo aumentó 0,4%, impulsada tanto por las personas inactivas habituales (0,5%) como por las iniciadoras (27,6%).

En el último año, el total de personas ocupadas aumentó 1,5%, registrando un crecimiento similar entre hombres (1,5%) y mujeres (1,4%).

Por sector económico, el incremento se concentró principalmente en información y comunicaciones (21,3%), servicios administrativos y de apoyo (12,9%) y actividades de salud (5,4%).

En cuanto a la categoría ocupacional, el crecimiento se reflejó en las personas asalariadas formales (0,9%) y en las asalariadas informales (3,7%).