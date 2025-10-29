Secciones
Suscripción Revista D Papel Digital Newsletters
País

Desempleo en Chile se mantiene en 8,5% y alcanza 8,8% en la Región Metropolitana

El informe reveló que el número de personas desocupadas bajó en 1,3%, explicado principalmente por la caída de 1,4% entre quienes estaban cesantes,

Foto del editor Gabriela Romo
Gabriela Romo
Desempleo. Agencia Uno.

El Instituto Nacional de Estadísticas (INE) informó este miércoles que el desempleo en Chile alcanzó un 8,5% durante el trimestre julio–septiembre de 2025. En la Región Metropolitana, en tanto, el indicador llegó al 8,8%.

En comparación con el trimestre móvil anterior (junio–agosto), cuando el desempleo nacional se ubicó en 8,6% y el de la Región Metropolitana en 8,9%, las cifras muestran una leve mejora tanto a nivel país como regional.

Según el INE, la tasa nacional de desempleo en Chile fue de 8,5% representa una disminución de 0,2 puntos porcentuales en doce meses, resultado de un aumento de la fuerza de trabajo (1,2%), menor al incremento registrado por las personas ocupadas (1,5%).

El número de personas desocupadas bajó en 1,3%, explicado principalmente por la caída de 1,4% entre quienes estaban cesantes, mientras que las personas que buscan empleo por primera vez no mostraron variación en el período.

Junto a ello, las tasas de participación y ocupación se situaron en 61,9% y 56,6%, respectivamente, lo que implica alzas de 0,2 y 0,3 puntos porcentuales en comparación con el mismo trimestre del año pasado.

Por último, el organismo detalló que la población fuera de la fuerza de trabajo aumentó 0,4%, impulsada tanto por las personas inactivas habituales (0,5%) como por las iniciadoras (27,6%).

En el último año, el total de personas ocupadas aumentó 1,5%, registrando un crecimiento similar entre hombres (1,5%) y mujeres (1,4%).

Por sector económico, el incremento se concentró principalmente en información y comunicaciones (21,3%), servicios administrativos y de apoyo (12,9%) y actividades de salud (5,4%).

En cuanto a la categoría ocupacional, el crecimiento se reflejó en las personas asalariadas formales (0,9%) y en las asalariadas informales (3,7%).

Notas relacionadas

Isabel Plá: “Ante la posibilidad remota de que sea Kaiser quien pase a segunda vuelta, se abre una oportunidad muy importante para Matthei”
Política

Isabel Plá: “Ante la posibilidad remota de que sea Kaiser quien pase a segunda vuelta, se abre una oportunidad muy importante para Matthei”

En entrevista con EL DÍNAMO, la exministra de la Mujer e integrante del equipo de asesores de Evelyn Matthei analiza las opciones de la candidata de Chile Vamos a tres semanas de la elección presidencial. Plá destaca que "hay una incertidumbre abierta" por los 5 millones de nuevos electores y apunta a reforzar la agenda de mujer a tres semanas de la elección. 

Daniel Lillo
Había que darle el Nobel… pero de Literatura
Opinión

Había que darle el Nobel… pero de Literatura

Él ve la dominancia como el tema fundamental: lo que le importa en todo intercambio es saber cuál de las dos partes es la más fuerte. Como eso no siempre es fácil de saber, su política es pegar primero porque con el tiempo ha descubierto que,al menos en política, la mayoría de los oponentes se acobardan con rapidez.

Foto del Columnista Gonzalo Maza Gonzalo Maza