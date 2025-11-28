Los factores que explican la baja del desempleo en Chile: desocupación femenina cae del 9% por primera vez desde enero de 2024

El INE informó que la tasa de desempleo en Chile se ubicó en 8,4% en el trimestre agosto-octubre de 2025.

Este viernes el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) dio a conocer que los datos más recientes con respecto a la tasa de desempleo en Chile, la cual se ubicó en 8,4% en el trimestre agosto-octubre de 2025.

La cifra registró una baja de 0,2 puntos porcentuales (pp.) en 12 meses, debido a que el alza de personas ocupadas (1,5%) fue mayor al de la fuerza de trabajo (1,3%).

Por otro lado, las personas desocupadas disminuyeron 2,9%, incididas únicamente por quienes se encontraban cesantes (-3,4%).

Las cifras de desempleo en Chile en hombres y mujeres en trimestre agosto-octubre

En los hombres, la tasa de desocupación fue de 8,2%, registrando un aumento de 0,1 pp. en un año. Lo anterior, producto del alza de 0,7% de la fuerza de trabajo, más que el 0,5% registrada por los hombres ocupados. Al mismo tiempo, los desocupados aumentaron 2,1%, incididos por los cesantes (1,6%) y aquellos que buscan trabajo por primera vez (9,1%).

Con respecto a las mujeres, la desocupación se ubicó en 8,8% (cayendo del 9% por primera vez desde enero de 2024).

De acuerdo al reporte del INE, la estimación del total de personas ocupadas “creció 1,5%, incidida tanto por las mujeres (2,7%) como por los hombres (0,5%)”.

Por sector económico, “la expansión de la población ocupada fue influida por servicios administrativos y de apoyo (17,3%), actividades de salud (7,1%) y transporte (7,2%)”.

Informalidad laboral

Por otra parte, la tasa de ocupación informal se situó en 26,2%, decreciendo 0,9 pp. en 12 meses. En el mismo período, las personas ocupadas informales disminuyeron 1,7%, incididas exclusivamente por los hombres (-4,2%).

En este marco, según sector económico, lo que más incidió en este descenso fue el comercio (-5,0%) e industria manufacturera (-9,1%); mientras que, por categoría ocupacional, la variación de las personas ocupadas informales fue incidida por trabajadoras por cuenta propia (-7,5%) y empleadores (-17,1%).