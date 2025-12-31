Enel confirma corte de luz para este 31 de diciembre: cuáles son todas las comunas afectadas

De acuerdo con lo señalado por la empresa, en algunos sectores la interrupción del servicio podría extenderse por al menos siete horas.

La compañía Enel informó la realización de un nuevo corte de luz programado para este miércoles 31 de diciembre en varias comunas de la Región Metropolitana (RM).

Desde Enel explicaron a través de su sitio web que estos cortes se anuncian con anticipación, con el objetivo de que los clientes puedan planificar sus actividades con tiempo.

Para verificar si una vivienda se encuentra dentro de las zonas afectadas, los usuarios pueden ingresar su dirección en el buscador habilitado por Enel, donde se entregan todos los detalles del corte y al que puedes acceder HACIENDO CLIC ACÁ.

Además, la empresa indicó que, si la suspensión del suministro impacta a personas electrodependientes, se debe solicitar asistencia llamando a los números 600 696 0000, 800 800 696 o 22 696 0000.

Enel confirma corte de luz para este 31 de diciembre: conoce cuáles son todas las comunas afectadas

Colina: Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.

Vitacura: Desde las 10:30 hasta las 16:30 horas.

Ñuñoa: Desde las 10:00 hasta las 13:00 horas.

Enel corta la luz principalmente para realizar trabajos de mantención, mejoras y ampliaciones de la red eléctrica, además de responder a emergencias imprevistas como fallas técnicas, accidentes o condiciones climáticas.

Estas interrupciones también se hacen por razones de seguridad y para cumplir con normas técnicas, y cuando son programadas se informan con anticipación para que los usuarios puedan organizarse.