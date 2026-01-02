Secciones
Adiós al calor extremo en Santiago: así estará el clima el primer fin de semana del año

Este alivio climático permitirá retomar actividades al aire libre con mayor comodidad y marca el inicio de enero con un escenario muy distinto al que se vivió en los últimos días.

Gabriela Romo

Tras varios días marcados por temperaturas extremas y jornadas sofocantes, Santiago comienza a despedirse de la intensa ola de calor que dominó el cierre del año.

De acuerdo a los pronósticos del tiempo, el cambio en las condiciones meteorológicas traerá un respiro para la capital, con un descenso en los termómetros y un ambiente más agradable durante el primer fin de semana del año.

El periodista especializado en Meteorología de Mega, Alejandro Sepúlveda, entregó su pronóstico para los próximos días y adelantó que en Santiago las temperaturas descenderán bajo los 30 °C. Además, señaló que habrá algo de viento, lo que ayudará a ventilar el aire de la capital tras los incendios registrados recientemente.

En el matinal Mucho Gusto, Sepúlveda explicó que este viernes 2 de enero la temperatura máxima alcanzará los 30 °C, destacando que “Nos parecen gratos. Se cortó la ola de calor diurna y nocturna”.

Para el sábado 3 de enero, el escenario será similar, con máximas cercanas a los 30 °C, presencia de nubosidad y bancos de niebla. Sin embargo, el cambio más notorio llegará el domingo 4, cuando la máxima bajará hasta los 28 °C.

Según detalló el comunicador, “El domingo en la tarde, tipo 18:00 y 19:00, correrá viento proveniente del litoral. Ahí se empieza a ventilar como corresponde la cuenca de Santiago”.

El descenso térmico continuará el lunes 5, ya que, de acuerdo con Sepúlveda, “de la noche a la madrugada se va a nublar Santiago. El lunes amanecerá cubierto”, con una máxima estimada de 27 °C.

Finalmente, el meteorólogo tranquilizó al señalar que “por ahora no se ve otro evento severo de calor extremo como el que tuvimos a fin de año para Santiago”.

