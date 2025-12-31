Qué es el Domo de Calor y por qué mantiene altas temperaturas en la zona central

Durante el verano, la zona central de Chile suele registrar altas temperaturas, pero ciertos fenómenos atmosféricos pueden intensificarlas y prolongarlas. Este contexto climático se combina con la geografía de los valles, que favorece la acumulación de calor.

Desde hace cuatro días, la zona central del país enfrenta una intensa ola de calor marcada por temperaturas extremadamente altas debido a un fenómeno meteorológico llamado Domo de Calor.

Los registros térmicos han aumentado de forma significativa entre las regiones de Valparaíso y La Araucanía, alcanzando valores cercanos a los 40ºC.

En conversación con EL DÍNAMO, el periodista experto en meteorología de Mega, Alejandro Sepúlveda, explicó que “durante los veranos en Chile, es habitual la presencia de la alta presión subtropical del Pacífico Sur, que aporta estabilidad y tardes cálidas. Esta presión a veces se desplaza ligeramente hacia el norte o hacia el sur; actualmente se encuentra aproximadamente sobre la región del Bío Bío. Como todo en la atmósfera, su comportamiento es dinámico, ya que puede fortalecerse, debilitarse, desplazarse hacia el sur o retraerse hacia el interior del mar. Sin embargo, en esta ocasión se ha sumado otra alta presión que es la de Bolivia, que también circula en sentido antihorario y que con frecuencia transporta humedad desde la Amazonía hacia el altiplano”.

“En esta oportunidad, la alta presión del Pacífico Sur se encuentra establecida sobre la zona central de Chile y se ha superpuesto a la alta presión de Bolivia. Esto genera un fenómeno de dobles altas presiones que ralentiza cualquier desplazamiento o cambio atmosférico“, añadió.

Junto a ello, indicó que “como resultado, se produce una ola de calor que puede mantenerse durante varios días en la misma área. La presión permanece casi estacionaria, lo que da origen a lo que se conoce como Domo de Calor que es básicamente que el aire deja de circular y el aire fresco del litoral no logra llegar a los valles, mientras que el aire cálido queda atrapado. Este aire asciende, desciende, se comprime, se calienta y vuelve a subir, girando dentro de la cúpula, lo que explica las altas temperaturas persistentes y también por qué por la tarde se intensifican los vientos cálidos y aumenta el riesgo de incendios en los valles”.

Pronóstico del tiempo para la noche de Año en medio de la presencia del Domo de Calor

La meteoróloga de Canal 13, Michelle Adam, indicó que “vamos a tener el Año Nuevo más caluroso de los últimos 25 años en los valles centrales y en la Región Metropolitana. De hecho la temperatura estimada para la medianoche del día 31 acá en la RM será de 23ºC dependiendo de la comuna”, señaló.

Finalmente, Adam precisó que el punto más crítico de esta ola de calor se vivirá este miércoles 31 de diciembre, porque vamos a llegar a los 36° a la sombra”, sentenció.

Asimismo, Alejandro Sepúlveda, periodista experto en meteorología de Mega indicó que “el miércoles se alcanzará el peak de esta súper ola de calor, por la extensión geográfica y por el número de habitantes. Ayer hablábamos en esta Alerta Roja de Ñuble, Maule, O’Higgins, Región Metropolitana, y se sumó el interior de Valparaíso”.

De todos modos, aclaró que en Santiago se espera una máxima de 36°C para este 31 de diciembre. “El tema es que se va a intensificar en Maule, Ñuble y ya se va a alcanzar sectores de La Araucanía con marcas superiores a 30º”, afirmó.