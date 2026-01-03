Las obras familiares que hay que ver en Teatro a Mil 2026

El festival viene a entretener a grandes y chicos durante todo enero, por lo que presentamos una selección con las mejores obras para toda la familia. No se las pierdan.

El festival Teatro a Mil siempre ha buscado entregar cultura, entretención y muchas emociones a niños, adolescentes y adultos sin ninguna discriminación, solo con las ganas de que todo el mundo se impresione, ría y sea feliz. Con eso en mente, presentamos cinco obras familiares que destacan dentro de la cartelera de edición 2026 del evento.

Flow (Cataluña, España)

FLOW es una instalación inmersiva que propone un recorrido por el ciclo del agua y de la vida. A través del juego, con luces, sonidos, sombras y espacios creados para descubrir los sentidos con la temática del agua, las niñas, niños y sus familias podrán hacer un viaje creativo y lúdico donde poder intervenir distintos espacios, descubrir posibilidades de movimiento, experimentar texturas, imaginar el fluir y descubrir universos propios compartidos. Las instalaciones de la compañía L’autèntica para la primera infancia parten de una filosofía que tiene como eje la experiencia corporal y sensible, siendo el bebé el único protagonista de un recorrido lúdico, imaginario y en libertad.

Cuando: Sábado 10 y domingo 11, a las 11:00, 12:30 y 16:00 horas, en la sala N1 del Centro Cultural Gabriela Mistral GAM.

Mr. Bo (España)

Tres sirvientes están acostumbrados a cumplir con todo lo que dice el señor Bo, pero a pesar de que su relación es muy servicial, casi de dependencia, en un momento dado nacerá el impulso de negarse a cumplir sus órdenes. Los sirvientes llevan toda la vida a las órdenes del señor Bo, desde que era un niño. A veces se imaginan cómo sería el mundo si ellos fueran los amos, lo que sería tener el poder y no depender de nadie más, así que juegan entre ellos, utilizando máscaras y técnicas del teatro clown, para asumir el rol de señor y poder divertirse y jugar por un breve momento y decir “¡No!”.

Cuando: Domingo 4, a las 20 horas; miércoles 7, a las 20:30 horas; jueves 8, a las 20:00 horas; martes 13, a las 19:00 horas; miércoles 14, a las 19:30 horas; jueves 15, viernes 16, sábado 17 y domingo 18, a las 20:00 horas, en el Teatro Municipal de Iquique. Gratis.

In C (Alemania y Chile)

In C es una obra de danza inspirada en la creación minimalista homónima de Terry Riley, compositor musical estadounidense. Basada en 53 figuras coreográficas que corresponden a frases musicales, las y los bailarines pueden improvisar, generando una pieza que se transforma y evoluciona en tiempo real, convirtiendo todo el espectáculo en un proceso flexible y dinámico de composición en vivo, en el que la participación democrática de cada intérprete es fundamental para que la obra cobre vida. En esta ocasión, la obra será interpretada íntegramente por bailarines del Ballet Nacional Chileno.

Cuando: Jueves 8, viernes 9 y sábado 10, a las 20:00 horas, en el Teatro de la Universidad de Chile (CEAC), ubicado en Providencia.

Tragicomedia del Ande (Chile)

Este espectáculo de teatro musical de la compañía Tryo Teatro Banda cuenta uno de los episodios más delirantes de la conquista de América: las hazañas de Francisco Pizarro y Diego de Almagro en su empresa por el descubrimiento del Imperio Inca, la conquista y repartición del Virreinato del Perú y la captura del último emperador, el suspicaz Inca Atahualpa. La obra presenta el encuentro de dos mundos en una historia marcada por la lucha por el poder, la codicia y la traición. Además, reflexiona sobre el rol que Chile cumplió en esta epopeya, como fuente de riqueza y a la vez de perdición detonante de la tragedia final.

Cuando: Miércoles 14 y jueves 15, a las 20:00 horas, en el Teatro Nescafé de las Artes, de Providencia.

El niño de los fósiles (Chile)

Gabriel es un niño de 10 años de Los Vilos, que no se ajusta con los estándares de la educación tradicional de los años 70, castigado por sus travesuras, motiva a sus amigos de la escuela a mirar el mundo desde otros ojos y hacer uno de los descubrimientos paleontológicos más importantes para su región. El Niño de los Fósiles es el tercer proyecto de Teatro Marote, que a través de las marionetas, el teatro de objetos y la música en vivo, busca crear una experiencia amable, contenedora e integradora, a través de un lenguaje distendido, dónde se dosifiquen los estímulos escénicos, visuales y sonoros para que sea percibida por espectadores de todas las edades, características y sensibilidades, incentivando la reflexión sobre los espacios que existen para las infancias neurodivergentes y cómo podemos seguir contribuyendo en formatos de integración.

Cuando: Sábado 24, a las 17:00 horas; y domingo 25, a las 16:00 y 18:00 horas en Teatro Mori Bellavista.