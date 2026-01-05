MAPA – Las siete comunas de Santiago que se verán afectadas por cortes de luz este lunes 5 de enero

Revisa los sectores de la Región Metropolitana que tendrán suspensión de suministro eléctrico por trabajos programados de Enel.

Enel anunció que siete comunas de la Región Metropolitana (RM) se verán afectadas por cortes de luz este lunes 5 de enero de 2026.

De acuerdo a la compañía, esto se explica por trabajos programados en el tendido eléctrico, situación por la cual algunos sectores podrían experimentar la suspensión de suministro eléctrico por hasta siete horas.

Para comprobar si tu hogar está dentro de las zonas afectadas, puedes ingresar tu dirección en el buscador de Enel disponible en HACIENDO CLIC EN ESTE ENLACE, donde encontrarás todos los detalles.

Las comunas de la RM que se verán afectadas por cortes de luz este lunes 5 de enero

En detalle, se trata de estas comunas de la Región Metropolitana (RM): Maipú, Pudahuel, Independencia, La Cisterna, San Miguel, Peñalolén y Providencia. Revisa el mapa de los sectores a los que afectarán los cortes de luz:

Maipú: Desde las 10:00 hasta las 15:00 horas.

Pudahuel: Desde las 15:00 hasta las 18:00 horas.

Independencia: Desde las 10:00 hasta las 14:00 horas.

La Cisterna: Desde las 10:00 hasta las 17:00 horas.

San Miguel: Desde las 10:00 hasta las 13:00 horas

Peñalolén: Desde las 10:00 hasta las 14:00 horas.

Providencia: Desde las 10:30 hasta las 16:30 horas.